Головна Світ Політика
search button user button menu button

WSJ: Саудівська Аравія проведе переговори щодо України без участі Росії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
WSJ: Саудівська Аравія проведе переговори щодо України без участі Росії
Прапор Саудівської Аравії
фото: Pixabay

У перемовинах візьмуть участь посадовці з 30 країн

Саудівська Аравія має намір провести переговори щодо встановлення миру в Україні, але без участі Росії. Про це пише The Wall Street Journal.

Як зазначається, переговори відбудуться між західними країнами, Україною та ключовими країнами, що розвиваються, включно з Індією та Бразилією.

Дипломати, які беруть участь в обговоренні, поінформували, що переговори відбудуться 5 і 6 серпня в Джидді. Туди прибудуть високопоставлені посадовці з 30 країн.

«Це відбувається на тлі зростання боротьби між Кремлем і західними прихильниками України за підтримку великих країн, що розвиваються, багато з яких займають нейтральну позицію щодо війни в Україні», – пише видання.

Україна і західні офіційні особи очікують, що кульмінацією цих зусиль стане мирний саміт наприкінці цього року.

Планується, що на саміті сторони підпишуть документ із загальними принципами розв'язання війни в Україні, які дадуть старт майбутнім мирним переговорам із Росією.

WSJ уточнює, що цьогоріч на саміті не братиме участь Росія, яка уникає будь-яких серйозних розмов про мир і дотримується максималістських вимог будь-якого врегулювання війни.

Теги: Саудівська Аравія переговори Україна росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Зімбабве гідно відповів диктатору Путіну
Президент Зімбабве забракував безкоштовне зерно від Путіна
27 липня, 22:03
Згідно за планом, основними напрямками підтримки є закупівля летальних і нелетальних засобів та військова підготовка українських військових
Литва ухвалила трирічний план допомоги Україні
24 липня, 18:04
Тодор Тагарєв, який є частиною нового уряду в Софії, є проєвропейським і рішуче виступає за військову підтримку України
У Болгарії затримано чоловіка за погрозу вбити міністра оборони через підтримку України
19 липня, 08:52

Політика

WSJ: Саудівська Аравія проведе переговори щодо України без участі Росії
WSJ: Саудівська Аравія проведе переговори щодо України без участі Росії
Путін розповів нову байку, чому РФ не може припинити обстріли України
Путін розповів нову байку, чому РФ не може припинити обстріли України
Путін цинічно виправдав викрадення українських дітей (відео)
Путін цинічно виправдав викрадення українських дітей (відео)
The New York Times: Маск заборонив ЗСУ використовувати Starlink для деокупації Криму
The New York Times: Маск заборонив ЗСУ використовувати Starlink для деокупації Криму
Путін роздав вказівки кремлівським блогерам
Путін роздав вказівки кремлівським блогерам
Пекін образився на Японію, після заяви про збільшення військової загрози Китаю
Пекін образився на Японію, після заяви про збільшення військової загрози Китаю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
У двох областях Росії гримлять вибухи: влада заявляє про десятки прильотів
79K
«Священна корова бодішеймінгу». Скандал з директоркою музею Голодомору отримав несподіване продовження
49K
Путін пропонує безкоштовне зерно для Африки. МЗС Італії відреагувало
14K
Хейтер директорки музею Голодомору прийшов до неї на екскурсію
11K
У Росії стався переполох через іграшку в українському одязі (фото)
6325
У Сумах під час тривоги пролунав вибух. Росія атакувала ракетами (оновлено)

Новини

Білоруська опозиція передала до суду в Гаазі докази депортації українських дітей
Вчора, 07:37
Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня
28 липня, 21:00
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
28 липня, 19:24
ЗСУ відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
28 липня, 06:50
Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
27 липня, 21:00
ЗСУ наступають на двох ділянках фронту: зведення Генштабу
27 липня, 19:02

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту