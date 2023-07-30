WSJ: Саудівська Аравія проведе переговори щодо України без участі Росії
У перемовинах візьмуть участь посадовці з 30 країн
Саудівська Аравія має намір провести переговори щодо встановлення миру в Україні, але без участі Росії. Про це пише The Wall Street Journal.
Як зазначається, переговори відбудуться між західними країнами, Україною та ключовими країнами, що розвиваються, включно з Індією та Бразилією.
Дипломати, які беруть участь в обговоренні, поінформували, що переговори відбудуться 5 і 6 серпня в Джидді. Туди прибудуть високопоставлені посадовці з 30 країн.
«Це відбувається на тлі зростання боротьби між Кремлем і західними прихильниками України за підтримку великих країн, що розвиваються, багато з яких займають нейтральну позицію щодо війни в Україні», – пише видання.
Україна і західні офіційні особи очікують, що кульмінацією цих зусиль стане мирний саміт наприкінці цього року.
Планується, що на саміті сторони підпишуть документ із загальними принципами розв'язання війни в Україні, які дадуть старт майбутнім мирним переговорам із Росією.
WSJ уточнює, що цьогоріч на саміті не братиме участь Росія, яка уникає будь-яких серйозних розмов про мир і дотримується максималістських вимог будь-якого врегулювання війни.
Коментарі — 0