Офіс президента гарантує інвесторам виплату боргів за «зелену» енергію

Держава забезпечила рівень розрахунків за 2022 воєнний рік на рівні 70-80% від згенерованої генерації

Офіс Президента України гарантує виплату всіх боргів підприємствам відновлюваної енергетики за умови стабілізації фінансової ситуації в країні та наближення до перемоги у війні.

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Про це заявив Ростислав Шурма, заступник керівника Офісу Президента України.«Коли будемо ближче до закінчення війни і стабілізації фінансів, тоді запропонуємо чіткий графік реструктуризації виплати боргів по існуючих зелених заборгованостях. Але точно держава буде виконувати зобов’язання перед виробниками», – сказав Шурма.

За його словами, поки що надати конкретний графік реструктуризації боргів неможливо, оскільки йде війна і є дуже багато не передбачуваних факторів. При цьому він зазначив, що держава забезпечила рівень розрахунків за 2022 воєнний рік на рівні 70-80% від згенерованої генерації.

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Як повідомлялося, підприємства відновлюваної енергетики з 1 липня фіксують критичні недоплати за вироблену електроенергію – рівень розрахунків впав до 32-33%. Так, борг державного «Гарантованого покупця» перед виробниками відновлювальної електроенергії за зеленим тарифом сягнув 18,6 млрд грн, за даними червневого звіту про фінансову стабільність Нацбанку.