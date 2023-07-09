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Зеленський припустив, коли Путін захоче переговорів

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський припустив, коли Путін захоче переговорів
Президент України Володимир Зеленський
фото з відкритих джерел

Зеленський не заперечив, що мета контрнаступу полягає в тому, щоб підійти до кордону з Кримом

Український президент Володимир Зеленський допустив, що російський диктатор Володимир Путін захоче переговорів, коли ЗСУ дійдуть до Криму. Про це повідомляє ABC News.

Як зазначає ABC, Зеленський не заперечив повідомлення Washington Post про те, що українські чиновники сказали директору ЦРУ Вільяму Бернсу під час нещодавньої поїздки до Києва, що мета контрнаступу полягає в тому, щоб підійти до кордону з Кримом, а потім змусити російського диктатора розпочати переговори.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи дійсно «можливо» змусити Путіна піти на переговори, Зеленський сказав, що це абсолютно логічне припущення.

«Ну, це абсолютно зрозуміла, логічна риторика, що в той момент, коли Україна досягне адміністративного кордону з тимчасово окупованим Кримом, дуже ймовірно, що Путін буде змушений шукати діалогу з цивілізованим світом, на відміну від того, як це було до повномасштабного вторгнення, тому що він буде ослаблений», - сказав президент.

Раніше повідомлялося, що росіяни в тимчасово окупованому Криму активно готуються до оборони. Завершують будівництво фортифікаційних споруд й не тільки. 

Також російські загарбники продовжують зводити оборонні рубежі на території від адміністративного кордону окупованого Криму з Україною і до Джанкоя. Як зазначається, більша частина окопів зведена російською армією вже після її відступу з Херсона.

Нагадаємо, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров припустив, що перші потужні удари українських Збройних сил з метою деокупації Криму можуть бути завдані по логістичних об’єктах і об’єктах ворожого флоту на окупованому півострові.

До слова, президент США Джо Байден схвалив надання Україні касетних боєприпасів.

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Теги: Крим путін Володимир Зеленський Україна переговори контрнаступ

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