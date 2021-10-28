У Тристоронній контактній групі побачили, як Росія позбавляється пенсіонерів на окупованих територіях

Гармаш: «Чим менше пенсіонерів, тим менше Росія на них витрачає»

Росії не потрібне непрацездатне населення, тому вона створює усі умови для того, аби пенсіонерів стало якомога менше. Таку думку у розмові з «Главкомом» вислови член ТКГ від України, виходець з Донецька Сергій Гармаш.

За словами Гармаша, політика Росії спрямована на зменшення витрат на утримання окупованих територій. «Пенсіонери – це ж утриманці. Якщо вони будуть живі, то вони отримуватимуть гроші і тут, і там. Тобто Росія все одно витрачатиме свої гроші на виплату пенсій – а це 5 млрд рублів на дві «республіки» щомісяця. Тому чим менше пенсіонерів, тим менше Росія на них витрачає. Як трудовий чи демографічний ресурс вони Росії не потрібні. Тому «ковід», подорожчання побутового вугілля – все це сприяє зменшенню кількості непрацездатного населення на окупованій території та відповідно оптимізації російських витрат на цю територію», – наголосив Гармаш.

Нагадаємо, колишнього бойовика самопроголошеної «ЛНР» затримали у Луганській області, коли він їхав на підконтрольну Україні територію для оформлення пенсії.

До слова, в окупованій Макіївці (так звана ДНР) понад половина населення має доходи в межах $200 або трохи більше.

Також Гармаш заявив, що ковід-ситуація на окупованих територіях дуже складна, адже через матеріальне становище окупаційна влада не може дозволити собі ні запровадити локдаун, ні надавати гідну медичну допомогу хворим

Тим часом, уряд збільшив видатки Пенсійного фонду на 18,5 млрд грн для підвищення пенсій з 1 грудня до 2 600 грн.

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