«Лікарі тікають у Росію». У Тристоронній контактній групі оцінили пандемічну ситуацію в «Л/ДНР»

Гармаш: «Там не можуть локдаун запровадити, бо економіки немає»

Ковід-ситуація на окупованих територіях дуже складна, адже через матеріальне становище окупаційна влада не може дозволити собі ні запровадити локдаун, ні надавати гідну медичну допомогу хворим. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив член ТКГ від України, виходець з Донецьку Сергій Гармаш.

«Там не можуть локдаун запровадити, бо економіки немає. Згідно з їхніми ж звітами, промисловість дає лише 20% доходу, а торгівля – 40%. Як вони зупинять торгівлю? На що тоді існуватимуть? Вони живуть на субвенції – російські гроші, за підрахунками російських же ЗМІ, складають 80% бюджету цих територій. Але насправді ці бюджети ніхто не знає, бо вони є засекреченими. Тому вони не можуть собі дозволити запровадити якісь реальні протиепідемічні обмеження. Ситуація справді дуже важка: люди помирають, ліків немає, трупи лежать у коридорах», – зазначив Гармаш.

Він також повідомив, що на окупованих територіях давно вже немає нормальної медичної системи, адже фахівці втікають у Росію, де вищі зарплати.

«Ситуація складна, але її реальність важко оцінити. На краще вона точно не змінюється – на тих територіях все набагато гірше, ніж, на неокупованих, тому що медична система там знищена фактично. Зарплата лікарів – мізерна, а донецьких медиків активно переманюють до Росії на зарплати уп’ятеро більші. Тобто медична система не працює. Щеплюватися люди не хочуть…», – наголосив Гармаш.

На окупованій частині Луганщини із 1 до 19 жовтня померло від ускладнень коронавірусної хвороби 567 осіб – майже третина всіх смертей через коронавірус з початку пандемії. На окупованій частині Донецької області кількість смертей від коронавірусу за цей же час становила 1001.

Відсоток смертності через ускладнення коронавірусу вражаючий – в ОРДО він становить близько 7,5%, а на непідконтрольній уряду Луганщині – понад 11%. Для порівняння, середній показник смертності серед людей із діагностованою коронавірусною хворобою в Україні – 2,3%.

Зазначимо, половина вагітних жінок у «ДНР» мають анемію через відсутність повноцінного харчування.

Також окупанти порахували, що якщо показники смертності та народжуваності залишатимуться незмінними, регіон повністю спорожніє упродовж 95 років.