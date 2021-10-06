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    Економіка та фінанси

    Мінімальна пенсія з 1 грудня збільшиться на 200 гривень

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    Пенсійний фонд отримав 18 мільярдів на пенсії - Мінімальна пенсія з 1 грудня збільшиться на 200 гривень
    Пенсійний фонд отримав 18 мільярдів на пенсії
    фото з відкритих джерел

    Щоб отримувати пенсію у 2600 грн треба мати стаж 35 років

    Кабінет міністрів збільшив видатки Пенсійного фонду на 18,5 млрд грн для підвищення пенсій з 1 грудня до 2 600 грн. Про це стало відомо під час засідання уряду.

    Отже, пенсії зростуть з 1 грудня 2021 року у зв'язку зі зростанням мінімальної зарплати. Виплати становитимуть 2600 грн замість 2400 грн для пенсіонерів віком від 65 років за наявності у них страхового стажу 30/35 років.

    Своїм рішення уряд збільшив дохідну та витратну частини Пенсійного фонду на понад 18 мільярдів гривень, що дозволить планово підвищити пенсії з 1 грудня. Підвищення відбудеться у зв’язку зі зростанням мінімальної заробітної плати до 6500 грн.

    Доходи зростуть коштом держбюджету та власних надходжень.

    Раніше відразу мільйону українців підвищили пенсії. У постанові йдеться про категорію українців, які досягли віку 75-80 років. Їм 400-гривневі доплати обіцяли ще з липня 2021-го, але пізніше ця дата була перенесена на жовтень. В уряді кажуть, що таких людей в Україні майже мільйон осіб.

    А ось люди, які досягли 80 років, отримують по 500 грн до пенсії щомісяця вже з квітня 2020-го року, і виплати ці будуть продовжені наступного року.

    Шмигаль розповідав, що бюджет Пенсійного фонду у 2022 році планується на рівні 531 млрд грн, або +31 млрд грн до плану цьогоріч. У цю суму врахована також індексація пенсій з 1 березня — додаткові 28,2 млрд грн.

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    Теги: пенсіонери пенсійна система тарифи соцвиплати бюджет Пенсійний фонд уряд пенсія Денис Шмигаль стаж
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    Мінімальна пенсія з 1 грудня збільшиться на 200 гривень