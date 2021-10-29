У Тристоронній контактній групі знову нагадали Москві про українські ракети

Гармаш: «В Європі мало збройних сил, які мають такий бойовий досвід, як у нас»

Гармаш: «Іноді потрібно нагадувати, що ми теж можемо дати відповідь»

Москві треба часом нагадувати, що Україна має серйозні збройні сили та може дати гідну бойову відповідь. Про це заявив у розмові з «Главкомом» член ТКГ від України, виходець з Донецьку Сергій Гармаш.

«Треба не давати забувати Москві про те, що ми – серйозна європейська держава, яка має серйозні збройні сили з бойовим досвідом. І в Європі мало збройних сил, які мають такий бойовий досвід, як у нас. Хоча, звичайно, не хотілося б його мати, але він уже є. Тому іноді потрібно нагадувати, що ми теж можемо дати відповідь», – зазначив Гармаш.

Він також прокоментував заяви речника української делегації в ТКГ Олексія Арестовича про те, що Путін дострибається, що українські ракети будуть націлені на Москву. «Наші ракети давно мають бути спрямовані на Москву. Як і московські на нас. Просто чи вистрілять вони, хто це зробить перший, хто ефективніше – це вже питання. Я вважаю такі заяви все-таки тролінгом», – зазначив Гармаш.

Раніше Гармаш заявив, для Росії важливо постійно підтримувати напругу на Донбасі та зберігати «жевріючий конфлікт», який, у разі потреби, можна швидко активізувати.

Як повідомлялося, так звані представники ДНР у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України вимагають від української влади замінити чинну представницю України у гуманітарній підгрупі ТКГ Галину Третьякову на лідера проросійської партії «Опозиційна платформа за життя» Віктора Медведчука.

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