  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    У Тристоронній контактній групі знову нагадали Москві про українські ракети

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Гармаш: &laquo;В Європі мало збройних сил, які мають такий бойовий досвід, як у нас&raquo; - У Тристоронній контактній групі знову нагадали Москві про українські ракети
    Гармаш: «В Європі мало збройних сил, які мають такий бойовий досвід, як у нас»
    фото: Укроборпром

    Гармаш: «Іноді потрібно нагадувати, що ми теж можемо дати відповідь»

    Москві треба часом нагадувати, що Україна має серйозні збройні сили та може дати гідну бойову відповідь. Про це заявив у розмові з «Главкомом» член ТКГ від України, виходець з Донецьку Сергій Гармаш.

    «Треба не давати забувати Москві про те, що ми – серйозна європейська держава, яка має серйозні збройні сили з бойовим досвідом. І в Європі мало збройних сил, які мають такий бойовий досвід, як у нас. Хоча, звичайно, не хотілося б його мати, але він уже є. Тому іноді потрібно нагадувати, що ми теж можемо дати відповідь», – зазначив Гармаш.

    Він також прокоментував заяви речника української делегації в ТКГ Олексія Арестовича про те, що Путін дострибається, що українські ракети будуть націлені на Москву. «Наші ракети давно мають бути спрямовані на Москву. Як і московські на нас. Просто чи вистрілять вони, хто це зробить перший, хто ефективніше – це вже питання. Я вважаю такі заяви все-таки тролінгом», – зазначив Гармаш.

    Раніше Гармаш заявив, для Росії важливо постійно підтримувати напругу на Донбасі та зберігати «жевріючий конфлікт», який, у разі потреби, можна швидко активізувати.

    Як повідомлялося, так звані представники ДНР у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України вимагають від української влади замінити чинну представницю України у гуманітарній підгрупі ТКГ Галину Третьякову на лідера проросійської партії «Опозиційна платформа за життя» Віктора Медведчука.

    Читайте також інтерв'ю: Член ТКГ щодо Донбасу Сергій Гармаш: Наші ракети давно мають бути спрямовані на Москву
    Теги: ДНР Путін партії держава Україна Сергій Гармаш
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Тристоронній контактній групі знову нагадали Москві про українські ракети