Пакт Путіна-Меркель. Про новий союз Росії та Німеччини у деталях

Офіційний Берлін заявив, що не бачить загрози в запуску «Північного потоку – 2»

Німеччина це вже не просто партнер Росії, а фактично, її союзник. Не гібридний. Контури цього союзництва вчора-позавчора проявились особливо відверто.

1. «У Берліні дуже стурбовані збільшенням інтенсивності бойових дій на Сході України, а також повідомленням Генштабу української армії, згідно з яким українські Збройні сили у відповідь на артобстріл і загибель одного та поранення ще одного солдата застосували дрон типу «Байрактар», – із заяви МЗС ФРН.

2. Міністерство економіки та енергетики Німеччини надало німецькому Регулятору офіційний висновок, що сертифікація оператора «Північного потоку– 2» не загрожує безпеці постачання газу в Німеччині та інших країнах Європейського Союзу.

3. Берліном проігноровано положення ст. 274 «Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»: «Сторони мають докладати зусиль для сприяння використанню інфраструктури передачі та збереження газу та, у разі необхідності, проводити консультації одна з одною або координувати свої дії стосовно розвитку інфраструктури. Сторони мають співробітничати у питаннях, що стосуються торгівлі природним газом, сталого розвитку та безпеки постачання...»

Кількість пунктів можна продовжувати ретроспективно. Суті це не змінить. Шило вилазить з мішка. За таких обставин, Путіну вже навіть не варто вдаватися до «аргументів» типу «ихтамнет».

Отже, Європа починає жити в нових реаліях російсько-німецького пакту Путіна-Меркель.

П.С. Головнокомандувачу Збройних Сил України, члену РНБО, генерал-лейтенанту Валерію Залужному і Послові України в сучасному німецькому Райху Андрію Мельнику – респект!!! Одне побажання тільки – максимально ефективно використовувати боєкомплект «Байрактарів» – вражати не тільки техніку, але й нищити живу силу, яка приводить цю техніку в дію. І не звертати увагу на воплі та соплі путінферштеєрів. Посол Мельник тримає дипломатичний фронт у лігвиську ворога.

П.П.С. Цікаво, чи МЗС України викличе німецьку послицю для пояснень позиції Берліна? Формальність, звісно. Все і так зрозуміло.

А чи нашій послиці у Вашингтоні буде вказівка звернутися до Держдепу пояснити позицію США в контексті останніх дій Німеччини через призму Спільної заяви Байдена – Меркель від 21 липня?

П.П.П.С. Трохи гумору. Таким чином, Меркель вже заробила не тільки на орден Дружби від Путіна та гарну пенсію від «Газпрому», а на щось значно більше – прижиттєвий пам'ятник Ангелі – вершниця верхи на трубі великого діаметра, в Усть-Лузі, на компресорній станції «Газпрому» з надписом азбукою Морзе: «Ангеле. Спасибо за службу! Владимир». Монументальні скульптури Шрьодера, Варніга і Альтмайєра будуть біля ніг Найвеличнішої Бундесфюрер усіх часів.

Читайте також:

Джерело: блог Михайла Гончара

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.