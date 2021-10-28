Україна може отримати право голосу при сертифікації «Північного потоку – 2»

Федеральне мережеве агентство Німеччини отримало запит України на участь у сертифікації російського газопроводу

Запрошені сторони мають процесуальні права в адміністративній процедурі, зокрема право висловити свою думку

НАК «Нафтогаз України» і «Оператор ГТС» мають всі шанси отримати право дорадчого голосу при сертифікації «Північного потоку – 2». Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федеральне мережеве агентство (ФСА) Німеччини.

«Нафтогаз» і «Оператор ГТС» вже подали відповідні заявки до ФСА на участь у сертифікації.

Як повідомляє видання, документи можуть розглядатися близько місяця.

«Заявки знаходяться на розгляді... Запрошені сторони мають процесуальні права в адміністративній процедурі, зокрема право висловити свою думку», – повідомив німецький регулятор.

Як відомо, Німеччина дала добро на запуск «Північного потоку – 2». Вітренко пояснив, чим це загрожує ЄС.

Тим часом радник президента США Джо Байдена упевнений, що «Північний потік – 2» до весни не запрацює.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу через українську ГТС. Зеленський заявив, що збільшення поставок газу дозволило б полегшити енергетичну кризу в регіоні.

До слова, Путін придумав новий аргумент проти транзиту через Україну.

Напередодні Німеччина запропонувала спосіб позбутися газового тиску Росії.

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