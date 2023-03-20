Головна Світ Політика
search button user button menu button

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду: ордер на арешт для Путіна – довічний

glavcom.ua
Головний прокурор Міжнародного кримінального суду: ордер на арешт для Путіна – довічний
фото: голос америки

Міжнародний кримінальний суд Гааги застерігає, що уникнути відповідальності за злочини проти України російському диктатору Володимиру Путіну буде вкрай важко

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан повідомив, що виданий у Гаазі ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна – довічний. Про це він заявив в ефірі BBCr4today. 

«Люди, де б вони не були, мають розуміти, що є закон, і що з владою приходить відповідальність. Для воєнних злочинів немає терміну давності», – зазначив Генпрокурор МКС Карім Хан.

Хан уточнив, що ордер на арешт може бути відкликаний лише в тому випадку, якщо Путін постане перед судом і судді закриють справу.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської уповноваженої президента РФ з прав дитини за звинуваченням у незаконному вивезенні дітей з тимчасово окупованих територій України.

Європейський Союз підтримав рішення Міжнародного кримінального суду. Про це йдеться у заяві Високого представництва ЄС, що опублікована на сайті Європейської служби зовнішніх дій. 

Видача ордеру зобов'яже диктатора з’явитися до Гааги і дати свідчення. Якщо він цього не зробить та з’явиться на території якоїсь країни, яка є стороною Римського статуту або Статуту МКС, то його можуть затримати. Про це в коментарі «Главкому» розповів екссуддя Міжнародного кримінального суду (МКС) Володимир Василенко.

Читайте також:

Теги: Генпрокурор путін закон арешт прокурор Європейський союз

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Росія відкрила кримінальну справу проти суддів Гааги, які видали ордер на арешт Путіна
Росія відкрила кримінальну справу проти суддів Гааги, які видали ордер на арешт Путіна
Перший гість Путіна після ордера на арешт: деталі візиту Сі Цзіньпіна (оновлено)
Перший гість Путіна після ордера на арешт: деталі візиту Сі Цзіньпіна (оновлено)
Головний прокурор Міжнародного кримінального суду: ордер на арешт для Путіна – довічний
Головний прокурор Міжнародного кримінального суду: ордер на арешт для Путіна – довічний
Неповага до Сі Цзіньпіна. Хто замість Путіна зустрів китайського лідера в аеропорту
Неповага до Сі Цзіньпіна. Хто замість Путіна зустрів китайського лідера в аеропорту
Сі Цзіньпін прилетів до Путіна у Москву: перше відео
Сі Цзіньпін прилетів до Путіна у Москву: перше відео
Байден виклав інтригуючий напис у блакитно-жовтих тонах
Байден виклав інтригуючий напис у блакитно-жовтих тонах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Кремль підбирає наступника Путіну: розвідка повідомила про ситуацію в РФ
24K
Путін зізнався, чому вичікував із нападом на Україну
15K
Масштабна повітряна тривога тривала майже дві години
12K
Візит Путіна до Маріуполя: диктатор зустрівся з мародерами
7276
Для чого Путіну візит до окупованого Маріуполя: оцінка ISW
7061
Знайшли «ухилянта»: бійцю, що обороняє Бахмут, зателефонували з військкомату

Новини

Командувач ЗСУ розповів, яким має бути завершення війни з Росією
Сьогодні, 12:30
Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
18 березня, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
18 березня, 06:39
Росіяни вдарили ракетами по житловому комплексу у Запоріжжі
18 березня, 05:41
Сили ППО відбили атаку безпілотників на столицю – КМВА
18 березня, 01:34
Окупанти намагаються прорвати оборону на двох напрямках – Генштаб
17 березня, 06:18

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту