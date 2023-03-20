Головний прокурор Міжнародного кримінального суду: ордер на арешт для Путіна – довічний

Міжнародний кримінальний суд Гааги застерігає, що уникнути відповідальності за злочини проти України російському диктатору Володимиру Путіну буде вкрай важко

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан повідомив, що виданий у Гаазі ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна – довічний. Про це він заявив в ефірі BBCr4today.

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«Люди, де б вони не були, мають розуміти, що є закон, і що з владою приходить відповідальність. Для воєнних злочинів немає терміну давності», – зазначив Генпрокурор МКС Карім Хан.

Хан уточнив, що ордер на арешт може бути відкликаний лише в тому випадку, якщо Путін постане перед судом і судді закриють справу.

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Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської уповноваженої президента РФ з прав дитини за звинуваченням у незаконному вивезенні дітей з тимчасово окупованих територій України.

Європейський Союз підтримав рішення Міжнародного кримінального суду. Про це йдеться у заяві Високого представництва ЄС, що опублікована на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

Видача ордеру зобов'яже диктатора з’явитися до Гааги і дати свідчення. Якщо він цього не зробить та з’явиться на території якоїсь країни, яка є стороною Римського статуту або Статуту МКС, то його можуть затримати. Про це в коментарі «Главкому» розповів екссуддя Міжнародного кримінального суду (МКС) Володимир Василенко.

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