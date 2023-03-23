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Чи арештовуватиме Угорщина Путіна? Будапешт знайшов хитре виправдання

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чи арештовуватиме Угорщина Путіна? Будапешт знайшов хитре виправдання
фото ілюстративне

У Будапешті заявили, що рішення щодо арешту Путіна ведуть у бік подальшої ескалації

Угорщина не буде арештовувати російського диктатора Володимира Путіна, якщо він приїде до країни. Про це заявив голова офісу прем’єр-міністра Гергель Гуляш, передає Bloomberg.

Гуляш зазначив, що на це не буде законних підстав. Адже, за його словами, Римський статут не був вбудований в угорську правову систему. Угорщина не оприлюднила частину статуту Міжнародного кримінального суду, яка робила б такий ордер на арешт обов'язковим.

«Ми можемо посилатися на угорський закон і виходячи з цього, ми не можемо заарештувати президента Росії... оскільки Статут МКС не був оприлюднений в Угорщині», – сказав Гуляш.

Також глава офісу зазначив, що уряд Угорщини «не сформував позиції» щодо ордера на арешт Путіна.

«Ці рішення не найвдаліші, оскільки вони ведуть у бік подальшої ескалації, а не до миру, це моя особиста суб'єктивна думка», – додав він.

Bloomberg зазначає, що документи організації Об'єднаних Націй показують, що Угорщина підписала Римський статут МКС уу 1999 році і ратифікувала його в 2001 році, під час першого терміну прем'єрства Віктора Орбана.

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та  уповноваженої президента РФ у справах дітей Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться, що остання пов'язана із «незаконним вивезенням дітей» з України. При цьому російське МЗС називало звинувачення у насильницькому вивезенні неповнолітніх з української території хибними.

У Росії вже погрожують суду в Гаазі гіперзвуковою ракетою. 

До слова, виданий у Гаазі ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна – довічний

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Теги: Угорщина путін арешт Міжнародний кримінальний суд

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