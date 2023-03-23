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Ордер на арешт Путіна. ПАР планує консультації з Росією, а Бразилія готова діяти

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ордер на арешт Путіна. ПАР планує консультації з Росією, а Бразилія готова діяти
фото з відкритих джерел

ПАР та Бразилія входять до міждержавного обʼєднання БРІКС разом із Росією, Китаєм та Індією

Керівництво Південноафриканської Республіки збирається провести консультації з Росією щодо міжнародного ордеру на арешт президента РФ Володимира Путіна. У Бразилії ж зазначають, що готові арештувати Путіна. Про це пише SAfm News.

Міністр міжнародних відносин і співробітництва ПАР Наледі Пандор повідомила, що уряду країни доведеться обговорити ордер на арешт Путіна і проконсультуватися з російською стороною. «Ми вивчимо положення нашого законодавства, ймовірно, проведемо дискусії в Кабінеті міністрів, а також з нашими колегами в Росії, щоб визначити, як діяти далі», зазначила вона.

Водночас у Бразилії кажуть, що у Путіна можуть бути проблеми. Міністр закордонних справ Бразилії Мауро Вієйра заявив, що його країна поважає рішення суду. «Будь-хто, хто їде до країни, яка є членом МКС, може мати проблеми, я в цьому не сумніваюся», – підкреслив він.

ПАР та Бразилія входять до міждержавного обʼєднання БРІКС разом із Росією, Китаєм та Індією. Але вони є членами Міжнародного кримінального суду, ратифікували Римський статут і зобовʼязані арештувати Путіна, якщо він зʼявиться на їхній території. Улітку 2023 року саміт БРІКС планують провести у ПАР.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. За межами Росії диктатора тепер мають заарештувати та передати до суду: генпрокурор України Андрій Костін пояснив, що тепер буде із Путіним.

Теги: Південно-Африканська республіка Генпрокурор саміт Римський статут арешт прокурор статут Бразилія БРІКС Андрій Костін міністр

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