МКС відреагував на погрози через ордер на арешт Путіна

Міжнародний кримінальний суд висловив жаль стосовно погроз Росії на адресу установи

Президія Асамблеї держав-учасниць Римського статуту (законодавчий орган Міжнародного кримінального суду) заявила про стійку підтримку МКС, на адресу якого посипалися погрози через виданий ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Про це пише пресслужба МКС.

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«Президія висловлює жаль щодо цих спроб перешкодити міжнародним зусиллям забезпечити відповідальність за дії, які заборонені загальним міжнародним правом», – йдеться в повідомленні.

Керівний орган МКС підтвердив повну довіру до суду як до незалежної неупередженої судової інституції та знову заявив про тверду прихильність підтримувати й захищати принципи та цінності, закріплені в Римському статуті.

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«МКС втілює наше колективне зобов’язання боротися з безкарністю за найтяжчі міжнародні злочини. Ми закликаємо всі держави поважати незалежність судів і прокуратури», – пише пресслужба.

Нагадаємо, напередодні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. За межами Росії диктатора тепер мають заарештувати та передати до суду: генпрокурор України Андрій Костін пояснив, що тепер буде із Путіним.

У Росії вже пригрозили суду в Гаазі гіперзвуковою ракетою.