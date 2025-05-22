Президент про майбутні переговори з РФ: Працюємо, щоб зустріч відбулась якнайшвидше

За словами глави нашої держави, влада активно працює над переговорами з росіянами

Зеленський каже, що Україна готова до припинення вогню й встановлення нової архітектури безпеки

Україна готує військову основу до наступної технічної зустрічі з росіянами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

Зеленський зазначив, що Україна не зацікавлена в тому, аби затягувати війну, однак вона хоче бути готова до будь-якого розвитку подій.

«Світові очевидно, що саме Росія винна, що війна досі триває. Україна готова до максимально швидких кроків – реального припинення вогню й встановлення нової архітектури безпеки. Ми зі свого боку все опрацьовуємо», – каже він.

Президент наголосив, що потрібна дзеркальна готовність Росії до припинення вогню. «Зараз її немає, і без тиску світу цього не змінити. Нашу частину тиску забезпечуємо, і найголовніше – нашою обороною, активними діями», – додав глава України.

Як відомо, президент Фінляндії Александер Стубб заявляв, що переговори на технічному рівні щодо припинення вогню в Україні імовірно відбудуться у Ватикані наступного тижня. Також понтифік Лев XIV запропонував провести мирні переговори між Україною і Росією у Ватикані після того, як на зустріч у Стамбулі відмовився приїжджати глава Кремля Володимир Путін.

Раніше глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що стратегія безумовного припинення вогню більше не є актуальною для РФ, оскільки вона, нібито, має «доозброїти Україну».

Нагадаємо, 19 травня, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Трамп стверджує, що не запроваджуватиме нових санкцій проти Росії, оскільки вбачає можливість досягнення прогресу в переговорах про припинення війни в Україні.

Прессекретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що проєкту меморандуму між Росією та Україною наразі не існує і «не може існувати», оскільки «диявол криється в деталях». За його словами, головним пунктом, який Росія наполегливо формулює у всіх ініціативах щодо закінчення війни, є «усунення першопричин конфлікту».

Зеленський же після розмови з Трампом заявив, що Україна готовиться до нової зустрічі з російською стороною. За словами президента, така зустріч може відбутись в Туреччині, Ватикані або Швейцарії.

До слова, Кремль поки не ухвалив рішення щодо місця проведення наступних мирних переговорів між Росією та Україною, зокрема Москва не отримувала пропозицій від Ватикану щодо співробітництва.