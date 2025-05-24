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Зеленський анонсував третій етап обміну полоненими

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський анонсував третій етап обміну полоненими
Президент підкреслив, що завданням є звільнити абсолютно всіх, хто зараз утримується в Росії
фото: Офіс президента

Президент повідомив, що за два дні обмінів удома вже 697 українців

Президент Володимир Зеленський анонсував у неділю третій етап обміну полоненими з Росією. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у вечірньому зверненні 24 травня.

«Обмін сьогодні продовжили. Додому повернули ще 307 наших воїнів. Рядові і сержанти. Більшість – Збройні сили України, є також Нацгвардія, Державна прикордонна служба. З усіх цих людей 273 потрапили в полон у Донецькій області, значна частина – ще у 2022 році, також із територій Херсонської, Запорізької, Харківської областей, Луганщини. Загалом за два дні обмінів уже вдома 697 українців.

Завтра третій етап. Маємо звільнити цими днями тисячу наших людей», – сказав Зеленський.

Водночас президент підкреслив, що завданням є звільнити абсолютно всіх, хто зараз утримується в Росії, «і це завдання спільне для наших розвідок, для наших дипломатів, для всієї нашої держави».

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Президент також згадав про російські обстріли Києва та інших міст і наголосив, що «Росія кожен день наповнює горем, вбивствами, просто затягує війну». Він закликав США, Європу та інших партнерів до жорсткої реакції.

«Україна готова до будь-якої форми дипломатії, яка дасть результат. Ми готові до всіх кроків, які зможуть гарантувати реальну безпеку. Саме Росія ні до чого не готова. Наступний тиждень має бути часом активності заради нового тиску на Росію, тобто заради миру», – сказав він.

Раніше 24 травня президент України Володимир Зеленський повідомив про успішне завершення другого етапу обміну полоненими з Росією, у результаті якого додому повернулися ще 307 українських захисників. Цей обмін є частиною домовленості про формат «1000 на 1000», досягнутої під час переговорів у Туреччині.

Як відомо, 23 травня, до України повернулися 390 українців, що стало першим етапом реалізації цієї масштабної домовленості. За словами президента України Володимира Зеленського, учорашній обмін був уже шостим цього року та 65-м від початку повномасштабного вторгнення.

Серед звільнених з полону українців – як цивільні, так і військовослужбовці Збройних Сил України, зокрема представники Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

Президент Зеленський наголосив, що домовленість про звільнення 1000 українців з російського полону стала «чи не єдиним реальним результатом зустрічі в Туреччині». Він підкреслив, що повернення всіх українців із російської неволі є одним із ключових завдань для України.

Нагадаємо, нещодавно у Стамбулі відбулися переговори між Україною та Росією. Європейські лідери висловили занепокоєння позицією Росії під час цих переговорів, відзначивши, що саме Москва гальмує процес припинення вогню.

 

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Теги: росія полон Володимир Зеленський обмін

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