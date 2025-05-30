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«Майбутнє України». Президент відзначив дітей за врятовані життя

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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«Майбутнє України». Президент відзначив дітей за врятовані життя
Зеленський запровадив нову державну нагороду
фото: president.gov.ua/Офіс президента

До списку нагороджених ввійшли не лише українці, а й данський волонтер

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження 24 дітей, які врятували людей, проявили відвагу і патріотизм під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням указ президента №356/2025.

Президент запровадив нову відзнаку під назвою «Майбутнє України». Її вручатимуть дітям (особам до 18 років) за прояв «особистої хоробрості, відваги, стійкості, патріотизму, активну громадянську позицію, волонтерську діяльність, відстоювання загальнолюдських цінностей, національних інтересів України, її розвитку та гідного майбутнього».

Так, Зеленський нагородив відзнакою:

  • Амальського Дмитра Віталійовича – учня Єланецького професійного аграрного ліцею, Миколаївська область;
  • Бабака Захара Андрійовича – учня Комунального закладу загальної середньої освіти «Боголюбський ліцей № 30 Луцької міської ради», Волинська область;
  • Балабанова Андрія Олександровича – учня Комунального закладу «Чемужівський ліцей» Зміївської міської ради, Харківська область;
  • Гарягу Маргариту Миколаївну – ученицю Приватного закладу загальної середньої освіти ІІ–ІІІ ступенів «Гімназія А+», м. Київ;
  • Гой Адріану Русланівну – студентку Кам’янець-Подільського медичного фахового коледжу, Хмельницька область;
  • Донця Назара Ігоровича – учня Комунального закладу «Чемужівський ліцей» Зміївської міської ради, Харківська область;
  • Єременка Данила Юрійовича – учня Ліцею № 286, м. Київ;
  • Завального Іллю Олександровича – студента Житомирського агротехнічного фахового коледжу, Житомирська область;
  • Ілляшенка Кіріла Олексійовича – учня Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 4 імені Героя України Олександра Аніщенка Сумської міської ради;
  • Климентенко Марію Ігорівну – ученицю Херсонського загальноосвітнього навчально-виховного комплексу № 11 Херсонської міської ради;
  • Комарова Марка Дмитровича – учня Енергодарської гімназії № 2 Енергодарської міської ради, Запорізька область;
  • Костирю Діану Сергіївну – ученицю Ліцею № 3 Новокаховської міської ради, Херсонська область;
  • Лактіонову Ольгу Іванівну – студентку Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Кривого Рогу, Дніпропетровська область;
  • Матвієнка Іллю Сергійовича – учня Ужгородського ліцею імені В.С.Ґренджі-Донського Ужгородської міської ради, Закарпатська область;
  • Миронця Максима Вадимовича – учня Клеванського ліцею № 1 Клеванської селищної ради, Рівненська область;
  • Обедінську Кіру Євгенівну – ученицю Ужгородського ліцею «Імідж» Ужгородської міської ради, Закарпатська область;
  • Орєхова Костянтина Олексійовича – учня Ліцею № 98, м. Київ;
  • Подвишенного Павла Андрійовича – учня Клеванського ліцею № 1 Клеванської селищної ради, Рівненська область;
  • Потеряйла Тимофія Олександровича – учня Дніпровського ліцею № 130 Дніпровської міської ради, Дніпропетровська область;
  • Радчука Олександра Володимировича – учня Дружбинського ліцею Ічнянської міської ради, Чернігівська область;
  • Тарасову Ілону Павлівну – студентку Харківського автотранспортного фахового коледжу, Харківська область;
  • Томсена Єнса Фога – волонтера, Королівство Данія;
  • Шавкуна Кирила Федоровича – студента Державного навчального закладу «Професійно-технічне училище № 14 м. Нова Каховка», Херсонська область;
  • Шемигона Артема Романовича – учня Комунального закладу «Чемужівський ліцей» Зміївської міської ради, Харківська область.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся з науковцями, відзначив їх державними нагородами та присвоїв почесні звання. Глава держави зазначив, що під час війни українські науковці створили технології та винаходи, які ефективно використовують воїни на фронті та медики, а також подякував ученим за їхню роботу.

До слова, президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами військових, які беруть участь у курській операції.

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Теги: державні нагороди діти Володимир Зеленський

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