Зеленський про ситуацію на Сумщині: у росіян наміри абсолютно божевільні

Президент: Стримуємо та знищуємо цих убивць, захищаємо нашу Сумщину

Сьогодні, 20 червня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку. Окрема увага акцентувалася на Сумщині, діям у прикордонні. Про це зауважив глава держави у своєму вечірньому зверненні, інформує «Главком».

«Сьогодні ж – Ставка, була дуже детальна доповідь щодо фронту. Окрема увага – Сумщині, діям у прикордонні. Я вдячний нашим підрозділам за стійкість. У росіян там були різні плани, наміри – абсолютно божевільні, як завжди. Стримуємо та знищуємо цих убивць, захищаємо нашу Сумщину», – йдеться у заяві.

Президент додав: «Також дуже детально обговорили всі домовленості щодо постачання зброї: контракти, фінанси, конкретні зобов’язання партнерів».

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що армія РФ нібито не має на меті захопити Суми. Однак він «не виключає цього».

Як повідомлялося, російські війська все ще намагаються за допомогою малих штурмових груп пробратися на територію Сумської області й домогтися тактичного успіху. Втім, кількість їхніх штурмів зменшилася.

До слова, президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронтах за минулий тиждень, повідомивши про відсутність втрат позицій на Південно-слобідському напрямку та вирівнювання позицій на Сумщині. Про це глава держави заявив під час закритої зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

Зокрема, Володимир Зеленський заявив, що активні дії українських сил у Курській області змусили окупантів перекидати туди підрозділи, що стримало їхній наступ на Сумщині.