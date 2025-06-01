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Офіс операції «Павутина» знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ – Зеленський

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Офіс операції «Павутина» знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ – Зеленський
Зеленський: «офіс» нашої операції на території Росії знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії
фото: скріншот з відео

Зеленський розкрив нові деталі операції СБУ «Павутина»: офіс поруч з ФСБ, 117 дронів та виведення агентів

Президент України Володимир Зеленський розкрив раніше невідомі деталі масштабної операції Служби безпеки України під кодовою назвою «Павутина», яка була спрямована на ураження стратегічної авіації Росії. У своєму зверненні Глава держави подякував СБУ та особисто генералу Василю Малюку, назвавши операцію «абсолютно унікальною». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

За словами Президента, підготовка до «Павутини» тривала понад півтора року, а планування та організація всіх деталей були «ідеально підготовлені».

«Найцікавіше – і вже зараз це можна говорити публічно – «офіс» нашої операції на території Росії знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей», – повідомив Володимир Зеленський.Президент також повідомив, що в операції було використано 117 дронів, і задіяно відповідну кількість операторів. У результаті «Павутини» було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування РФ.

«Діяли наші люди на території різних російських регіонів – у трьох часових поясах. І наших людей напередодні операції з території Росії вивели, зараз вони в безпеці – ті, хто нам допомагав», – додав Зеленський.

Також президент зустрівся з головою Служби безпеки України Василем Малюком, заслухавши його доповідь щодо сьогоднішньої операції.

Офіс операції «Павутина» знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ – Зеленський фото 1
фото: Володимир Зеленський

«Абсолютно блискучий результат. Самостійний результат України. Рік, шість місяців і дев’ять днів від початку планування до ефективної реалізації. Найбільш далекобійна наша операція», – наголосив Зеленський.

Глава держави подякував генералу Малюку за цей успіх України та доручив СБУ поінформувати суспільство про деталі та результати операції, які можуть бути оприлюднені.

«Звісно, не все можемо зараз розказати, але це українські дії, які точно будуть у підручниках історії. Україна захищає себе, і цілком справедливо – ми робимо все, щоб Росія відчула необхідність завершення цієї війни. Росія цю війну почала, Росія повинна її закінчити. Слава Україні!», – зазначив Володимир Зеленський.

Як відомо, Служба безпеки України оприлюднила нові дані щодо масштабів своєї успішної спецоперації «Павутина», яка призвела до значного ураження стратегічної авіації Російської Федерації. За інформацією СБУ, орієнтовна вартість уражених літаків становить близько $7 млрд.

Унаслідок операції «Павутина» було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії.

СБУ обіцяє розкрити деталі цієї масштабної спецоперації трохи згодом. Проте вже зараз Служба безпеки України адресує росіянам слова відомої української поетеси Ліни Костенко: «А ви думали, що Україна так просто? Україна - це супер. Україна - це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни».

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Теги: росія СБУ Володимир Зеленський

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