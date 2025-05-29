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Російський «меморандум» ніхто не бачив – Зеленський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Російський «меморандум» ніхто не бачив – Зеленський
За словами президента, Росія продовжує затягувати війну й обманювати світ
скріншот з відео

Попри обіцянки представити сторонам свої умови для припинення війни, Росія досі цього не зробила

Так званий меморандум, який Російська Федерація обіцяла і начебто готувала понад тиждень, нікому не передавали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Як зазначив глава нашої країни, попри обіцянки Російська Федерація вирішила нікому не показувати свої пропозиції для завершення вогню. «Україні не передали. Нашим партнерам не передали. Навіть Туреччині як країні, яка приймала першу зустріч, теж не передали нову адженду. І хоча обіцяли абсолютно протилежне, і перш за все вони обіцяли це Сполученим Штатам Америки, президенту Трампу», – каже він.

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Зеленський наголосив, що Росія затягує війну і робить все, щоб «обдурити країни, які ще намагаються впливати на Москву словом, а не тиском». «Черговий російський обман. Усе вони роблять, щоб зустрічі були пустими. І це ще одна причина, щоб були достатні санкції – достатній тиск на Росію», – пояснив український лідер

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Росію не затягувати процес передачі документа про припинення вогню. Він підкреслив, що Росія вже витратила більше 10 днів на розробку так званого меморандуму про припинення вогню і наголосив: «Якщо росіяни нарешті детально розробили свій «меморандум» після десяти днів роздумів та нападок – його можна передати нам негайно».

Як відомо, Україна передала Росії документ про припинення вогню. Глава Міноборони Рустем Умєров зазначив, що він передав очільнику російської делегації Володимиру Мединському документ, «який відображає українську позицію».

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков назвав «не конструктивною» вимогу глави МЗС України Андрія Сибіги передати так званий «меморандум» про перемир'я. «Росія якраз і запропонувала в понеділок зустрітися в Стамбулі і почати обговорення цих проєктів. Вимагати негайно, повільно – це все не конструктивно. Тут потрібно або підтверджувати готовність продовжувати переговори, або робити зворотне», – заявив він.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що під час перемовин у Стамбулі Росія взяла на себе зобов’язання передати Україні так званий «меморандум» із баченням подальших кроків у напрямку припинення вогню та можливої зустрічі на рівні лідерів держав. Однак ці обіцянки досі не реалізовані.

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Теги: росія Володимир Зеленський переговори

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