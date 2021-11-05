В Україні спростили процедуру отримання паспорту неповнолітніми в'язнями

Відтепер оформляти документ неповнолітнім в'язням допомагатимуть уповноважені особи

В Україні набрали чинності зміни до нормативних актів, що спрощують процедуру отримання неповнолітніми ув’язненими паспорту громадянина України. Відтепер оформляти документ їм допомагатимуть уповноважені особи. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Тепер неповнолітні віком від 14 років, які утримуються в установах попереднього ув’язнення, отримали можливість оформлення паспорту громадянина України через уповноважену особу адміністрації відповідної установи чи закладу.

Раніше прокурорами систематично під час перевірок виявлялися факти перебування непаспортизованих дітей в місцях попереднього ув’язнення. Найбільше таких випадків було зафіксовано у Київському, Львівському та Харківському слідчих ізоляторах.

Через правову невизначеність питання адміністрація цих установ, на відміну від місць виконання покарань, не мала відповідних повноважень щодо сприяння в отриманні паспорту.

А неповнолітні після звільнення з місць попереднього ув’язнення були позбавлені можливості реєструватися за місцем проживання, вступати до навчальних закладів, працевлаштовуватися, оформлювати спадщину, отримувати соціальні пільги, встановлені законодавством.

Нагадаємо, що Україна переходить у режим paperless. З 1 вересня 2021-го держоргани України не зможуть вимагати паперові документи, якщо вони є у людини в смартфоні.