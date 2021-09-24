Бойовики відмовилися віддати Україні тіло загиблого військовослужбовця

Бойовики утримують в заручниках не тільки живих, а й мертвих

Найманці відповіли відмовою на прохання передати тіло загиблого воїна

Представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш повідомив, що Україна попросила російських найманців віддати останки загиблого військового, але отримала відмову. Про це Гармаш написав у Facebook.

«Та «сторона» звернулася до нас з проханням віддати останки, оскільки в матері загиблого остання стадія онкології, і вона хоче померти, поховавши сина. Для нас материнський біль однаковий на всіх «сторонах». І ми пообіцяли опрацювати це питання, попросивши натомість останки іншого сина, іншої матері, яка живе на цій стороні», – повідомив Гармаш.

Однак, за його словами, через кілька днів найманці відповіли відмовою. Попри це українська сторона віддала останки загиблого.

«Був вибір: вчинити як вони й теж зупинити передачу останків, або дати матері поховати сина і піти зі спокійною душею. Ми віддали. Ми не повинні й не будемо уподібнюватися нелюдам, які утримують у заручниках на окупованій території не тільки живих, а й мертвих...», – написав Гармаш.

Він не став називати ім'я загиблого воїна, тіло якого відмовилися віддати бойовики, щоб не травмувати рідних.

Нагадаємо, за останню добу бойовики на Донбасі знизили кількість обстрілів. Втрат серед українських захисників немає.