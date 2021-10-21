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    Бойовики «вигнали» спостерігачів ОБСЄ зі станції біля кордону з РФ

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    Бойовики &laquo;вигнали&raquo; спостерігачів ОБСЄ зі станції біля кордону з РФ - Бойовики «вигнали» спостерігачів ОБСЄ зі станції біля кордону з РФ
    Бойовики «вигнали» спостерігачів ОБСЄ зі станції біля кордону з РФ
    Фото з відкритих джерел

    Місія зафіксувала, що в Україну в'їхав один автомобіль і пройшли три особи, а з України виїхав один автомобіль (з табличками «ЛНР»)

    Бойовики на Донбасі продовжують обмежувати свободу пересування СММ ОБСЄ. Спостерігачам не дали також перебувати на залізничній станції. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

    Так, перебуваючи на залізничній станції Червона Могила у н. п. Вознесенівка СММ зафіксувала, як 80 залізничних критих вантажних вагонів із одним локомотивом прибули на станцію та продовжили рух у східному напрямку.

    «Через приблизно 4 хвилини озброєний член збройних формувань сказав спостерігачам, що перебувати на станції дозволено лише кілька хвилин», – йдеться у звіті.

    Крім того, перебуваючи в пункті пропуску на кордоні біля Вознесенівки, Місія зафіксувала, що в Україну в'їхав один автомобіль і пройшли три особи, а з України виїхав один автомобіль (з табличками «ЛНР»).

    «Приблизно через 7 хвилин член збройних формувань сказав спостерігачам залишити цей район, пославшись на «накази від командирів», – йдеться у звіті.

    Нагадаємо, Росія фактично взяла в заручники місію ОБСЄ на Донбасі.

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    Теги: ОБСЄ бойовики на Донбасі ЛНР автомобіль
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    Бойовики «вигнали» спостерігачів ОБСЄ зі станції біля кордону з РФ