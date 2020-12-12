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    МЗС пригрозило Росії «заходами у відповідь» через нові санкції проти українських посадовців

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    МЗС України засудило спробу тиску на нардепів та представників українського суспільства - МЗС пригрозило Росії «заходами у відповідь» через нові санкції проти українських посадовців
    МЗС України засудило спробу тиску на нардепів та представників українського суспільства
    Фото: Enrico Strocchi/Flickr

    Україна залишає за собою право вжити заходів у відповідь

    МЗС України висловило протест через введення Росію санкцій проти керівництва Верховної Ради та нардепів фракції Слуга народу та низки українських чиновників. Про це говориться в офіційній заяві відомства.

    «МЗС України рішуче засуджує спробу тиску на народних депутатів України та представників українського суспільства.Цей протиправний крок є продовженням Російською Федерацією агресії проти України в усіх її формах і проявах», – гоовриться в заяві.

    Українська сторона залишає за собою право вжити відповідних заходів реагування відповідно до норм та принципів міжнародного права.

    У МЗС додали, що Україна й надалі продовжуватиме політику протидії російській агресії, докладатиме послідовних зусиль для припинення тимчасової окупації Росією тимчасово окупованих українських територій, відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

    Уряд Росії розширив список санкцій проти України, в який потрапили спікер Ради Дмитро Разумков і перший віцеспікер Руслан Стефанчук, а також народні депутати від «Слуги народу». Всього у санкційному списку 849 осіб, обмеження набули чинності 11 грудня.

    Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував нові санкції РФ, назвавши їх безглуздими і неадекватними. 

    Теги: МЗС санкції Україна
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