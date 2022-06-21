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    Політика

    Україна розірвала угоди з Білоруссю у галузі архівної справи

    Україна розірвала дію всіх угод із Білоруссю у галузі архівної справи - Україна розірвала угоди з Білоруссю у галузі архівної справи
    Україна розірвала дію всіх угод із Білоруссю у галузі архівної справи
    фото із відкритих джерел

    Втратили чинність дві міжнародні угоди міжвідомчого характеру

    Через сприяння Білорусі широкомасштабному вторгненню Росії в Україну та у відповідності до політики просування подальшої міжнародної ізоляції Білорусі Державна архівна служба України припинила дію всіх угод з Білоруссю в галузі архівної справи. Про це повідомила Державна архівна служба України.

    Втратили чинність такі міжнародні договори України міжвідомчого характеру, як:

    • Угода про співробітництво між Головним архівним управлінням при Кабінеті міністрів України і Головним архівним управлінням при Раді міністрів республіки Білорусь, здійснена 22 квітня 1992 року.
    • Протокол про спільні проєкти Державного комітету архівів України та Департаменту з архівів та діловодства Міністерства юстиції республіки Білорусь, здійснений 18 вересня 2008 року.

    «Перспективи налагодження будь-якої двосторонньої співпраці з білоруською стороною у галузі архівної справи відсутні. Дія цих документів припинена відповідно до рішення, про яке 20 червня 2022 року Укрдержархів поінформувало Міністерство закордонних справ України», – ідеться в повідомленні.

    Також наголошується, що за ініціативи голови Укрдержархіву Анатолія Хромова на початку квітня 2022 року Державна архівна служба ініціювала підготовку в установленому порядку денонсації міжнародних договорів міжвідомчого характеру, укладених з білоруським архівом.

    Державна архівна служба звернулася до іноземних партнерів підтримати ініціативу українських архівістів і розірвати двосторонні міжнародні міжвідомчі угоди з «бєлархівом» та архівними установами пособника держави-агресора.

    Нагадаємо, 10 червня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її «не відтягнув Захід».

    А перед тим стало відомо, що Лукашенко переводить армію на воєнний час. Крім того, Білорусь проводить військові навчання поблизу кордону з Україною, які будуть тривати щонайменше до 8 липня.

    Станом на 21 червня Білорусь зосередила на кордоні з Україною у Брестській та Гомельській областях до семи батальйонів. Що становить близько 3,5-4 тисяч солдатів.

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    Теги: Білорусь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Україна розірвала угоди з Білоруссю у галузі архівної справи