Україна розірвала угоди з Білоруссю у галузі архівної справи

Втратили чинність дві міжнародні угоди міжвідомчого характеру

Через сприяння Білорусі широкомасштабному вторгненню Росії в Україну та у відповідності до політики просування подальшої міжнародної ізоляції Білорусі Державна архівна служба України припинила дію всіх угод з Білоруссю в галузі архівної справи. Про це повідомила Державна архівна служба України.

Втратили чинність такі міжнародні договори України міжвідомчого характеру, як:

Угода про співробітництво між Головним архівним управлінням при Кабінеті міністрів України і Головним архівним управлінням при Раді міністрів республіки Білорусь, здійснена 22 квітня 1992 року.

Протокол про спільні проєкти Державного комітету архівів України та Департаменту з архівів та діловодства Міністерства юстиції республіки Білорусь, здійснений 18 вересня 2008 року.

«Перспективи налагодження будь-якої двосторонньої співпраці з білоруською стороною у галузі архівної справи відсутні. Дія цих документів припинена відповідно до рішення, про яке 20 червня 2022 року Укрдержархів поінформувало Міністерство закордонних справ України», – ідеться в повідомленні.

Також наголошується, що за ініціативи голови Укрдержархіву Анатолія Хромова на початку квітня 2022 року Державна архівна служба ініціювала підготовку в установленому порядку денонсації міжнародних договорів міжвідомчого характеру, укладених з білоруським архівом.

Державна архівна служба звернулася до іноземних партнерів підтримати ініціативу українських архівістів і розірвати двосторонні міжнародні міжвідомчі угоди з «бєлархівом» та архівними установами пособника держави-агресора.

Нагадаємо, 10 червня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її «не відтягнув Захід».

А перед тим стало відомо, що Лукашенко переводить армію на воєнний час. Крім того, Білорусь проводить військові навчання поблизу кордону з Україною, які будуть тривати щонайменше до 8 липня.

Станом на 21 червня Білорусь зосередила на кордоні з Україною у Брестській та Гомельській областях до семи батальйонів. Що становить близько 3,5-4 тисяч солдатів.