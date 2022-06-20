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    Події в Україні

    Чому білоруси не пройдуть через Полісся. Голова Рівненської ОДА назвав три причини

    У білоруського війська немає ні бойового досвіду, ні вмотивованості наступати&nbsp; - Чому білоруси не пройдуть через Полісся. Голова Рівненської ОДА назвав три причини
    У білоруського війська немає ні бойового досвіду, ні вмотивованості наступати 
    фото з відкритих джерел

    Північні райони Рівненщини, які межують із Білоруссю, – це непрохідні ліси

    Голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль розповів, чому білоруси не зможуть пройти через Полісся.

    Коваль зазначив, що в білоруського війська немає ні бойового досвіду, ні вмотивованості наступати. Але, навіть якщо наступ відбудеться, то їхнє бажання пройти через наше Полісся – це мегаскладна задача.

    «Перша причина. Збройні сили України, які посилено несуть бойове чергування на кордоні з Білоруссю. В тому числі – й територіальна оборона, як окремий вид сухопутних військ. А також добряче заведені лупити ворогів добровольчі формування територіальних громад (ДФТГ). Усі вони – в бойовій готовності. Постійно йде злагодження, укріплення фортифікаційних споруд», – зазначив голова ОДА.

    Друга причина – це рельєф територій. 40% Рівненщини – це ліси. І саме північні райони, які межують із Білоруссю, – це непрохідні ліси, а також болота.

    «Крім того, маємо 170 річок. Це природні бар’єри для ворожої техніки. Мости над річками – це об’єкти, які можуть бути заблоковані у різний спосіб і рух ворога буде зупинено. Все це – великі плюси для оборони», – зазначив посадовець.

    Третя причина – це люди. Зокрема, величезна підтримка населенням базових потреб у допомозі армії та моральний дух мешканців.

    «Полісся – край партизанської слави. Тут в кожному домі є що взяти до рук, аби ні на метр не пропустити тих, хто має ворожі наміри щодо України. Той, хто прийме рішення йти в Україну через Рівненську область, здійснить фатальну помилку. Це буде рух в один кінець», – додав Коваль.

    Нагадаємо, 10 червня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її «не відтягнув Захід».

    А перед тим стало відомо, що Лукашенко переводить армію на воєнний час.

    Крім того, Білорусь проводить військові навчання поблизу кордону з Україною, які будуть тривати щонайменше до 8 липня.

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    Теги: Білорусь росія окупанти Олександр Лукашенко війна Україна окупація #stoprussia
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    Чому білоруси не пройдуть через Полісся. Голова Рівненської ОДА назвав три причини