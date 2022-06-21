Міноборони назвало кількість війська Білорусі біля кордону з Україною

Станом на сьогодні білоруська армія налічує понад 60 тис. осіб

Білорусь зосередила на кордоні з Україною у Брестській та Гомельській областях до семи батальйонів. Що становить близько 3,5-4 тисяч солдатів. Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник в ефірі телемарафону.

«Але треба розуміти, що там є російські війська. Не скажу їхньої кількості, але є низка населених пунктів, де вони розквартовані. Враховуючи, що сьогодні білоруська сторона надає Росії всю логістику, можливий варіант, що росіяни зможуть досить швидко перекинути на територію Білорусі якісь додаткові резерви і, можливо, підготувати наступ, але до цього треба готуватися. Поки що ми цього поки не бачимо», – - пояснив Мотузяник.

Він розповів, що станом на зараз білоруська армія налічує понад 60 тис. осіб і буде збільшена майже на 20 тисяч у зв’язку зі створенням південного оперативного командування.

За його словами, загроза боку білоруської сторони ніколи не спадала, але для того, щоб з території цієї країни знову розвинути наступ, потрібно створити потужне наступальне угруповання.

«Ми це вже бачили в перші тижні повномасштабного російського вторгнення. Саме через недружні дії Білорусі Росія так швидко опинилася на околицях Києва. Але тоді було створено дуже потужне угрупування. Зараз такого угруповання ми не бачимо», – сказав Мотузяник.

При цьому, як зазначив речник Міноборони, дії ворога змушують українську сторону тримати війська на кордоні з Білоруссю.

«Така російська тактика станом на сьогодні - основний удар Луганщина, Донеччина, решта - постійні обстріли, відволікання нашої уваги, сковування дій наших підрозділів. У такий спосіб вони примушують нас тримати там війська. Ми чудово розуміємо: щойно ми звідти заберемо підрозділи, вони (загарбники - ред.) можуть здійснити повторний наступ. У найближчій перспективі ми цього не бачимо, проте ми вимушені укріплювати цей напрямок», – додав Мотузяник.

Нагадаємо, 10 червня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко припустив, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її «не відтягнув Захід».

А перед тим стало відомо, що Лукашенко переводить армію на воєнний час. Крім того, Білорусь проводить військові навчання поблизу кордону з Україною, які будуть тривати щонайменше до 8 липня.





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