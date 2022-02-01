Україна схвалила кандидатку на пост посла США – ЗМІ

Посада глави посольства США в Києві залишається вакантною з травня 2019 року

Україна схвалила кандидатку на пост посла США. Американська сторона запропонувала на цю посаду Бріджит Брінк. Про це повідомляє CBS News.

Нині Брінк є послом в Словаччині. Вона займає цю посаду з 2019 року. Раніше вона працювала в Раді національної безпеки США.

Україна готує офіційні документи для Держдепартаменту, і як тільки вони будуть отримані, адміністрація Байдена повинна повідомити про це Конгрес. Держсекретар Ентоні Блінкен обговорив кандидатуру Брінк з українськими офіційними особами цього місяця під час свого візиту до Києва.

Посада глави посольства США в Києві залишається вакантною з травня 2019 року, коли попередній посол Марі Йованович була відкликана до Вашингтона. Йованович отримала призначення в Україну в 2016 році ще за каденції 44-го президента США Барака Обами.

У травні 2019 року вона покинула посаду на особисту вимогу тодішнього глави держави Дональда Трампа, який звинуватив її в нелояльності.

Раніше стало відомо, що президент США Джозеф Байден обрав кандидата на посаду посла в Україні.

19 січня повідомлялося, що Байден вже вирішив, хто стане новим послом США в Україні. Про це повідомив держсекретар Ентоні Блінкен під час візиту у Київ. Він не назвав тоді ім'я кандидата.

На початку січня повідомлялося, що президент США Джо Байден планує призначити посла в Україні та подовжує пошук вірної кандидатури для номінації на посаду.

На початку липня 2021 року ЗМІ писали, що послом США в Україні може стати заступник помічника держсекретаря Сполучених Штатів Джордж Кент.

У грудні 2021 року ЗМІ повідомили, що Байден обере досвідчену високопоставлену професійну дипломатку Бріджит Брінк, яка з 2019 року очолює дипломатичну місію США у Словаччині.

Кандидатуру посла має офіційно затвердити американський сенат.

Дипломатичне представництво США в Україні нині очолює тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін. Квін прибула до посольства США в Україні у травні 2019 року та замінила на цій посаді Вільяма Тейлора.