Захід не повинен тиснути на Україну, це спровокує небезпечну нестабільність

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов упевнений, що виконання Мінських угод щодо Донбасу в нинішньому вигляді загрожує руйнуванням України. Домовленості необхідно переглянути. Про це він сказав в інтерв'ю для Associated Press.

За його словами, мінські угоди, які мають на увазі особливий статус Донбасу і амністію бойовикам, необхідно переглянути.

«Виконання Мінських угод означає руйнування країни. Коли вони були підписані під дулом російської гармати, а німці і французи дивилися. Всім розумним людям вже було ясно, що реалізувати ці документи неможливо», – зазначив Данілов.

Угода, яка була укладена за посередництва Франції та Німеччини після низки українських військових поразок, викликала ненависть в української громадськості.

Москва рішуче відмовлялася вносити зміни до угоди і критикувала західних союзників України за те, що вони не заохочували Україну виконувати свої зобов’язання.

Данілов застеріг Захід від тиску на Україну з метою виконання цих угод, заявивши, що це спровокує небезпечну нестабільність.

«Якщо вони будуть наполягати на виконанні Мінських домовленостей, як вони є, це буде дуже небезпечно для нашої країни. Якщо суспільство не прийме ці домовленості, це може призвести до дуже складної внутрішньої ситуації, і Росія на це розраховує», – сказав він.

Якщо Україна виконає угоду, це дозволить Росії вимагати скасування західних санкцій, які залежать від прогресу в імплементації Мінських угод.

Нагадаємо, Данілов розповів, скільки часу потрібно РФ для підготовки нападу на Україну .

Також стало відомо, скільки людей може мобілізувати Україна у разі вторгнення.

Крім того, Олексій Данілов заявив, що Україні потрібно більше західної зброї.