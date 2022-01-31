Bloomberg: Байден обрав кандидата на посаду посла в Україні

Про каандидатуру Брінк ЗМІ повідомляли у грудні

Президент США Джозеф Байден обрав кандидата на посаду посла в Україні. Ним стала Бріджит Брінк, повідомляє журналістка Bloomberg Дженніфер Джейкобс у Twitter.

«Адміністрація Байдена обговорює кандидатуру Бріджет Брінк на посаду посла США в Україні», – написала вона.

Biden admin has been discussing nominating Bridget Brink as U.S. ambassador to Ukraine, sources tell me. She's currently ambassador to Slovakia, a role she’s held since 2019. She used to be on National Security Council. Had posts in Serbia, Uzbekistan and Georgia. — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) January 31, 2022

За словами джерела CNN, хоч Байден обрав Брінк, але офіційно ще не висунув її, бо український уряд не дав згоди.

Отримання схвалення від іноземного уряду є частиною стандартного процесу вибору послів і може зайняти від кількох днів до тижнів. Джерело, близьке до президента України Володимира Зеленського, повідомило CNN у понеділок, що український уряд все ще узгоджує призначення Брінк.

На цей час Брінк є послом у Словаччині. Вона займає цю посаду з 2019 року. Раніше вона працювала в Раді національної безпеки США.

19 січня повідомлялося, що Байден вже вирішив, хто стане новим послом США в Україні. Про це повідомив держсекретар Ентоні Блінкен під час візиту у Київ. Він не назвав тоді ім'я кандидата.

На початку січня повідомлялося, що президент США Джо Байден планує призначити посла в Україні та подовжує пошук вірної кандидатури для номінації на посаду.

Посада глави диппредставництва США в українській столиці залишається вакантною з травня 2019 року, коли попереднього посла Марі Йованович було відкликано до Вашингтона. Йованович отримала призначення в Україні в 2016 році ще за президента-демократа Барака Обамі, а в травні 2019 року покинула свій пост на особисту вимогу Трампа, який звинуватив її в нелояльності.

Рік тому російський політолог Андрій Піонтковський говорив, що колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер розглядається як новий американський посол у Києві.

На початку липня 2021 року ЗМІ писали, що послом США в Україні може стати заступник помічника держсекретаря Сполучених Штатів Джордж Кент.

У грудні 2021 року ЗМІ повідомили, що Байден обере досвідчену високопоставлену професійну дипломатку Бріджит Брінк, яка з 2019 року очолює дипломатичну місію США у Словаччині.

Кандидатуру посла має офіційно затвердити американський сенат.

Дипломатичне представництво США в Україні нині очолює тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін. Квін прибула до посольства США в Україні у травні 2019 року та замінила на цій посаді Вільяма Тейлора.











