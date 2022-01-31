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    Bloomberg: Байден обрав кандидата на посаду посла в Україні

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    Наразі Бріджит Брінк є послом США у Словаччині - Bloomberg: Байден обрав кандидата на посаду посла в Україні
    Наразі Бріджит Брінк є послом США у Словаччині
    фото: PAN photo

    Про каандидатуру Брінк ЗМІ повідомляли у грудні

    Президент США Джозеф Байден обрав кандидата на посаду посла в Україні. Ним стала Бріджит Брінк, повідомляє журналістка Bloomberg Дженніфер Джейкобс у Twitter.

    «Адміністрація Байдена обговорює кандидатуру Бріджет Брінк на посаду посла США в Україні», – написала вона.

    За словами джерела CNN, хоч Байден обрав Брінк, але офіційно ще не висунув її, бо український уряд не дав згоди.

    Отримання схвалення від іноземного уряду є частиною стандартного процесу вибору послів і може зайняти від кількох днів до тижнів. Джерело, близьке до президента України Володимира Зеленського, повідомило CNN у понеділок, що український уряд все ще узгоджує призначення Брінк.

    На цей час Брінк є послом у Словаччині. Вона займає цю посаду з 2019 року. Раніше вона працювала в Раді національної безпеки США.

    19 січня повідомлялося, що Байден вже вирішив, хто стане новим послом США в Україні. Про це повідомив держсекретар Ентоні Блінкен під час візиту у Київ. Він не назвав тоді ім'я кандидата.

    На початку січня повідомлялося, що президент США Джо Байден планує призначити посла в Україні та подовжує пошук вірної кандидатури для номінації на посаду.

    Посада глави диппредставництва США в українській столиці залишається вакантною з травня 2019 року, коли попереднього посла Марі Йованович було відкликано до Вашингтона. Йованович отримала призначення в Україні в 2016 році ще за президента-демократа Барака Обамі, а в травні 2019 року покинула свій пост на особисту вимогу Трампа, який звинуватив її в нелояльності.

    Рік тому російський політолог Андрій Піонтковський говорив, що колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер розглядається як новий американський посол у Києві.

    На початку липня 2021 року ЗМІ писали, що послом США в Україні може стати заступник помічника держсекретаря Сполучених Штатів Джордж Кент.

    У грудні 2021 року ЗМІ повідомили, що Байден обере досвідчену високопоставлену професійну дипломатку Бріджит Брінк, яка з 2019 року очолює дипломатичну місію США у Словаччині.

    Кандидатуру посла має офіційно затвердити американський сенат.

    Дипломатичне представництво США в Україні нині очолює тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін. Квін прибула до посольства США в Україні у травні 2019 року та замінила на цій посаді Вільяма Тейлора.




    Теги: дипломатія США Джозеф Байден посол Україна Курт Волкер Марі Йованович президент Ентоні Блінкен
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    Bloomberg: Байден обрав кандидата на посаду посла в Україні