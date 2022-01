Bloomberg: Байден обрав кандидата на посаду посла в Україні

Президент США Джозеф Байден обрав кандидата на посаду посла в Україні. Ним стала Бріджит Брінк, повідомляє журналістка Bloomberg Дженніфер Джейкобс у Twitter.

«Адміністрація Байдена обговорює кандидатуру Бріджет Брінк на посаду посла США в Україні», – написала вона.

Biden admin has been discussing nominating Bridget Brink as U.S. ambassador to Ukraine, sources tell me. She's currently ambassador to Slovakia, a role she’s held since 2019. She used to be on National Security Council. Had posts in Serbia, Uzbekistan and Georgia.