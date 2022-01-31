Німеччині не варто говорити про демократію, – Данілов

Секретар РНБО розкритикував Берлін за те, що вони не вибачилися перед українцями за нацистські злочини

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов у інтерв’ю Associated Press заявив, що Україні потрібно більше західної зброї.

За словами секретаря РНБО, «це наше єдине прохання до наших партнерів – дайте нам більше зброї, щоб захистити себе».

Він розкритикував Німеччину за відмову надати Україні зброю, звинувачуючи в тому, що Берлін також не зміг належним чином вибачитися перед українцями за нацистські злочини під час Другої світової війни, коли Україна була частиною Радянського Союзу.

«На жаль, вони не вибачилися за вбивство мільйонів наших громадян». Вони вибачаються перед росіянами, ніби ми одна країна. Їм не варто тоді говорити про демократію і говорити, що вони підтримують авторитарні режими та співпрацюють з ними», – сказав Данілов.

До слова, замість летальної зброї Німеччина поставить Україні захисні шоломи. Як відомо, Німеччина пояснила, від чого залежить рішення про постачання Україні зброї.

Також Данілов розповів, скільки часу потрібно РФ для підготовки нападу на Україну.

А ще стало відомо, скільки людей може мобілізувати Україна у разі вторгнення.

Нагадаємо, Данілов не виключає точкові удари по Росії у відповідь на вторгнення.

Раніше Данілов відреагував на дані про «намісника Путіна»: оголосіть всіх, буде цікавіше.

Також Данілов розповів, скільки вояків треба Кремлю для нападу на Україну.