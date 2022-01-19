Байден вже вирішив, хто стане новим послом США в Україні

Новий глава місії США в Києві «матиме повну довіру» з боку президента Сполучених Штатів

Державний секретар США Ентоні Блінкен добре знайомий з майбутнім послом США в Україні. Це особа, яка має високий рівень довіри президента Джо Байдена, а також глибокі знання ситуації в регіоні. Про це Блінкен розповів на брифінгу під час візиту у Київ.

«Я можу сказати вам, що коли буде призначений посол, ця людина буде користуватися повною довірою президента Сполучених Штатів, цією людиною буде хтось, кого я добре знаю і з ким у мене близькі стосунки, і ця людина буде мати дуже вагомий досвід і знання в цьому регіоні, і я очікую, що призначення з'явиться дуже скоро», – сказав Блінкен.

На початку січня повідомлялося, що президент США Джо Байден планує призначити посла в Україні та подовжує пошук вірної кандидатури для номінації на посаду.

Посада глави диппредставництва США в українській столиці залишається вакантною з травня 2019 року, коли попереднього посла Марі Йованович було відкликано до Вашингтона. Йованович отримала призначення в Україні в 2016 році ще за президента-демократа Барака Обамі, а в травні 2019 року покинула свій пост на особисту вимогу Трампа, який звинуватив її в нелояльності.

Рік тому російський політолог Андрій Піонтковський говорив, що колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер розглядається як новий американський посол у Києві.

На початку липня 2021 року ЗМІ писали, що послом США в Україні може стати заступник помічника держсекретаря Сполучених Штатів Джордж Кент.

У грудні 2021 року ЗМІ повідомили, що Байден обере досвідчену високопоставлену професійну дипломатку Бріджит Брінк, яка з 2019 року очолює дипломатичну місію США у Словаччині.

Кандидатуру посла має офіційно затвердити американський сенат.

Дипломатичне представництво США в Україні нині очолює тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін. Квін прибула до посольства США в Україні у травні 2019 року та замінила на цій посаді Вільяма Тейлора.

До слова, Блінкен розповів, хто його просив про зустріч із Зеленським. Блінкен під час зустрічі розповів, що приїхав на прохання президента США Джо Байдена, щоб підтвердити підтримку України зі сторони США. Держсекретар наголосив, що «зараз як ніколи все залежить від українців і ні від кого іншого, щоб вирішити своє майбутнє та майбутнє цієї країни». Скупчення російських військ біля кордонів з Україною він назвав «безпрецедентною загрозою».

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