Україна візьме участь у семи військових навчаннях НАТО у 2021 році

Таран: Ми багато років набували взаємосумісності з НАТО

Представники Збройних Сил України залучатимуться до низки спланованих заходів підготовки сил Альянсу, реалізуючи статус партнера НАТО з розширеними можливостями

Україна візьме участь у низці військових навчань НАТО у 2021 році, повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

«Реалізуючи статус партнера НАТО з розширеними можливостями, протягом 2021-го року представники Збройних Сил України залучатимуться до низки спланованих заходів підготовки сил Альянсу», – йдеться в повідомленні.

За словами Міністра оборони України Андрія Тарана, в умовах триваючої російської агресії та її ескалації, для України особливою мотивацією прагнути членства в НАТО є принцип статті 5 Вашингтонського договору «Колективна оборона» — «один за всіх і всі за одного». Тому участь України у навчаннях Альянсу саме за цією тематикою наразі набуває особливого значення.

«Ми багато років під час спільних навчань та тренувань, участі в органах військового управління набували взаємосумісності з НАТО. Українські військові зажили доброї слави професійних, метких та сміливих серед колег з Альянсу. Це визнання трансформувалося у довіру та готовність долучати українців до відпрацювання «Колективної оборони», яка для НАТО полягає в тому, що напад на будь-яку з держав - членів Альянсу розглядається як напад на усіх», – розповів Таран.

Серед навчань, до участі в яких Північноатлантичний Альянс запросив Україну, – Steadfast Cobalt, Ramstein Apex, Ramstein Ambition, Steadfast Defender, Noble Bonus, Steadfast Jupiter, Steadfast Leda.

2 квітня в Офісі президента порадили країнам НАТО, які межують з Україною, бути у стані боєготовності та нагадали, що Росія продовжує накопичувати війська біля українського кордону.

НАТО застерігає Росію від подальшої ескалації ситуації в Україні на тлі переміщення російських військ біля українських кордонів та збільшення кількості порушень угоди про припинення вогню на Донбасі.

У Кремлі 2 квітня заявили, що Росія вживатиме «додаткові заходи» щодо безпеки в разі можливого посилення військ НАТО навколо України.

6 квітня президент України Володимир Зеленський обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом загострення безпекової ситуації на Донбасі. Зеленський закликав НАТО посилювати свою військову присутність у Чорноморському регіоні.