Політика відкритих дверей. Держдеп прокоментував заяву Зеленського щодо НАТО

США сподіваються на тісну співпрацю з Україною в реформах, зазначили в Держдепі

США виступають за політику «відкритих дверей» НАТО щодо країн, бажаючих вступити в Альянс, повідомили у Державному департаменті США, передає УНН.

За словами представника Держдепу Неда Прайса, США підтримують реформи, які проводить Україна. Так він прокоментував останню заяву українського президента Володимира Зеленського про необхідність вступу України в НАТО.

«Ми, безумовно, підтримуємо всі реформи, які Україна проводить у всіх областях... Знову ж таки, ми повністю підтримуємо і підтверджуємо політику відкритих дверей НАТО, і ми, як і раніше, сподіваємося на тісну співпрацю з Україною за всіма реформами, що проводяться», – заявив Прайс.

Він додав, що країни-кандидати, які бажають вступити до НАТО, мають відповідати стандартам організації для членства.

«З цією метою ми продовжуємо закликати уряд України до здійснення глибоких, всеосяжних і своєчасних реформ, необхідних для побудови більш стабільної, демократичної, процвітаючої і вільної країни. Ми підтримуємо зусилля України з просування верховенства закону. Ми підтримуємо реформи і економічне зростання, і ми, звичайно ж, продовжуємо підтримувати нашого партнера Україну в боротьбі з російською агресією», – додав Прайс.

2 квітня в Офісі президента порадили країнам НАТО, які межують з Україною, бути у стані боєготовності та нагадали, що Росія продовжує накопичувати війська біля українського кордону.

НАТО застерігає Росію від подальшої ескалації ситуації в Україні на тлі переміщення російських військ біля українських кордонів та збільшення кількості порушень угоди про припинення вогню на Донбасі.

У Кремлі 2 квітня заявили, що Росія вживатиме «додаткові заходи» щодо безпеки в разі можливого посилення військ НАТО навколо України.

6 квітня президент України Володимир Зеленський обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом загострення безпекової ситуації на Донбасі. Зеленський закликав НАТО посилювати свою військову присутність у Чорноморському регіоні.