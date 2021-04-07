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    Винищувачі НАТО за тиждень сім разів перехоплювали військові російські літаки

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    Винищувачі повітряної поліції НАТО в країнах Балтії сім разів ідентифікували та супроводжували військові літаки Російської Федерації - Винищувачі НАТО за тиждень сім разів перехоплювали військові російські літаки
    Винищувачі повітряної поліції НАТО в країнах Балтії сім разів ідентифікували та супроводжували військові літаки Російської Федерації

    Характерними особливостями перехоплень було те, що російські літаки вимикали транспондери та не мали плану польоту, а екіпаж міг не підтримувати радіозв'язок

    З 29 березня по 4 квітня винищувачі НАТО сім разів підіймались у небо над Балтійським морем для ідентифікації та перехоплення російських військових літаків.

    Про це повідомляє міністерство оборони Литви.

    Зазначається, що 29 березня винищувачі перехопили один літак Іл-38 та два літаки Су-27. Перший летів з материкової Росії до Балтійського моря, а потім повернувся назад.

    30 березня був перехоплений один Іл-20, який летів із материкової Росії до Калінінграда.

    31 березня дня Іл-20 здійснив політ із Калінінграда до материкової частини країни. Того ж дня винищувачі НАТО перехопили два Су-27, які вилетіли з цього ж міста та повернулись назад. В цей день альянсу супроводжували Ту-134, який летів із материкової частини РФ.

    Вже 31 березня було зафіксовано політ одного Іл-20.

    2 квітня був перехоплений ще один Іл-20 і один Іл-76. Перший летів з Калінінграда на материк, у другого був протилежний шлях. Цього ж дня винищувачі також перехопили літак Ан-26.

    Характерними особливостями перехоплень було те, що російські літаки вимикали транспондери та не мали плану польоту, а екіпаж міг не підтримувати радіозв'язок.

    Теги: Росія НАТО політ літак військові Литва
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