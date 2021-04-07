Винищувачі НАТО за тиждень сім разів перехоплювали військові російські літаки

Винищувачі повітряної поліції НАТО в країнах Балтії сім разів ідентифікували та супроводжували військові літаки Російської Федерації

Характерними особливостями перехоплень було те, що російські літаки вимикали транспондери та не мали плану польоту, а екіпаж міг не підтримувати радіозв'язок

З 29 березня по 4 квітня винищувачі НАТО сім разів підіймались у небо над Балтійським морем для ідентифікації та перехоплення російських військових літаків.

Про це повідомляє міністерство оборони Литви.

Зазначається, що 29 березня винищувачі перехопили один літак Іл-38 та два літаки Су-27. Перший летів з материкової Росії до Балтійського моря, а потім повернувся назад.

30 березня був перехоплений один Іл-20, який летів із материкової Росії до Калінінграда.

31 березня дня Іл-20 здійснив політ із Калінінграда до материкової частини країни. Того ж дня винищувачі НАТО перехопили два Су-27, які вилетіли з цього ж міста та повернулись назад. В цей день альянсу супроводжували Ту-134, який летів із материкової частини РФ.

Вже 31 березня було зафіксовано політ одного Іл-20.

2 квітня був перехоплений ще один Іл-20 і один Іл-76. Перший летів з Калінінграда на материк, у другого був протилежний шлях. Цього ж дня винищувачі також перехопили літак Ан-26.

Характерними особливостями перехоплень було те, що російські літаки вимикали транспондери та не мали плану польоту, а екіпаж міг не підтримувати радіозв'язок.