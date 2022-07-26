«Українська операція» з викрадення літаків РФ: Грозєв розповів, як усе було насправді

Розслідувач Bellingcat заявив, що Україна дійсно вела операцію щодо російських льотчиків

Головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв назвав безглуздою заяву ФСБ Росії про його причетність до «спецоперації» українських спецслужб із викрадення російського літака. Він заявив, що історія мала місце насправді, але в зовсім іншому світлі для російських спецслужб, аніж вони це подали. Про це Грозєв написав у своєму Twitter.

«Правда полягає в тому, що я брав участь у цій ще божевільнішій, ніж вигадка ФСБ, історії про потрійних агентів, фальшиві паспорти та фальшивих подруг – як режисер документальних фільмів. Так, ми вели хроніку однієї з найбезглуздіших контррозвідувальних операцій усіх часів», – заявив журналіст.

Грозєв зазначив, що хоча Росія подала історію як перемогу власної контррозвідки, насправді ця операція була серйозною помилкою для ФСБ, адже спецслужба ненавмисно розкрила особи десятків офіцерів контррозвідки, їхні методи роботи та таємні активи.

«Пам'ятаєте операцію Вагнера в Білорусі? Що ж, коли Росія вторглася в Україну, деякі українські оперативники, які організували цю авантюру, вирішили повторити це: цього разу, спонукаючи російських військових пілотів здатися. Команда українських оперативників вирішила звернутися до російських льотчиків і з пропозицією на основі українського закону. Ми дізналися про ініціативу і забезпечили собі перші місця – зняти документальний фільм про цю нахабну операцію», – написав Грозєв.

За словами розслідувача, деякі російські пілоти охоче пішли на контакт, але згодом їхній тон змінився, що вказувало на кураторство військовими контрагентами ФСБ.

«Чітка підказка про те, що ФСБ перехопила зв’язок, з’явилася, коли один із пілотів раптом заявив, що хоче вивозити з країни не свою дружину, а свою «коханку». Мені знадобилося близько п’яти хвилин, щоб з’ясувати, що «коханка» пілота була активом ФСБ, вона вдень працювала фітнес-тренером, але підробляла як наймана дівчина ФСБ. Українці теж це зрозуміли. При цьому пілот нічого не знав про походження своєї «подруги». Зокрема, що вона була в Стамбулі кілька місяців тому, а роком раніше в Барселоні», – вказав на недалекість російських спецслужб розслідувач.

Інша підказка з’явилася, коли інший пілот раптом попросив у своїх українських «колег» поради щодо «виведення з ладу» свого другого пілота заспокійливим.

Грозєв каже, що українські спецслужби почали «згодовувати» «пілотам» фейкові карти їхньої дислокації протиповітряної оборони, а також дезінформацію про оперативні злітно-посадкові смуги. Водночас пілоти надіслали, ймовірно, так само підроблені, власні карти заходу на посадку та зниження.

«Ця дивна гра у взаємний обман завершилася, коли ФСБ зрозуміла, що ніхто не з’явиться на жодній із запропонованих зустрічей (ФСБ дуже хотіла ідентифікувати українських агентів), та усвідомивши, що вони згоріли. І українці зрозуміли, що справжнього пілота, ймовірно, теж не отримають», – додав журналіст.

Нагадаємо, Федеральна служба безпеки Росії раніше заявила про буцімто викриту спробу Головного управління розвідки міністерства оборони України викрасти російські бойові літаки. За їхніми словами, Христо Грозєв брав безпосередню участь в спецоперації.