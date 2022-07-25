Росія звинуватила Україну у спробі викрадення військових літаків

За даними ФСБ, Україна нібито обіцяла російським пілотам гроші та громадянство країни ЄС в обмін на літаки

Російська спецслужба відзвітувала про зрив «операції української розвідки»

Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії заявила, що нібито розкрила «операцію української розвідки» щодо викрадення російських військових літаків. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на повідомлення спецслужби.

За версією росіян, українська розвідка намагалася «переконати російських льотчиків викрасти літаки», обіцяючи натомість гроші та громадянство країни ЄС.

У Києві нібито планували схилити російських льотчиків «здійснити переліт та посадку повітряних суден на контрольовані ЗСУ аеродроми». За даними ФСБ, співробітники української військової розвідки, «діючи від імені політичного керівництва своєї країни, намагалися завербувати за грошову винагороду та гарантії отримання громадянства однієї з країн Євросоюзу російських військових льотчиків».

«Співробітники українських спецслужб, залучені до операції, та їх посібники встановлені», – додали в російській спецслужбі.

Нагадаємо, у перші тижні від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну голова парламентської фракції «Слуга народу» заявив, що державний концерн «Укроборонпром» готовий заплатити премію $1 млн за викрадений або трофейний літак. Також діє програма $500 тис. за захоплений гелікоптер у робочому стані.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на сьогодні від початку повномасштабної війни російська армія втратила в Україні 222 літаки та 188 гелікоптерів.