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    Політика

    Українські прикордонники показали ситуацію на межі з Придністров'ям (відео)

    Ситуація у Придністров'ї абсолютно стабільна і під контролем Сил оборони - Українські прикордонники показали ситуацію на межі з Придністров'ям (відео)
    Ситуація у Придністров'ї абсолютно стабільна і під контролем Сил оборони
    фото: скріншот з відео

    Сили оборони продовжують захищати території на півдні України

    Ситуація в районі Придністров'я є абсолютно стабільною і знаходиться під контролем Сил оборони України. Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк під час інформаційного телемарафону.

    «Що стосується Придністров'я, тут ситуація абсолютно стабільна і під контролем Сил оборони, оскільки наші кордони щільно захищені, організована оборона на цьому напрямку, не дає шансів окупантам навіть спробувати просунутись на цьому напрямку», – сказала вона.

    Крім того, вона додала, що Сили оборони продовжують звільняти території на півдні України.

    «Лінія зіткнення дуже гнучка, тому що ми просуваємось, не поспішаючи, повільно, але впевнено. Звільняючи певні території, ми вносимо розбрід у лави окупантів, тому що вони починають панікувати, починають забирати техніку і переформатовувати свої позиції, але залишаються на тих рубежах оборони, які набудували на початку цього місяця», – розповіла Гуменюк.

    Як повідомили у Держприкордонній службі України, український кордон біля невизнаного Придністров'я в надійних руках.

    «Ми готові їх зустрічати!» – наголосили в ДПСУ.

    Президентка Молдови Мая Санду підписала закон про заборону програм новин з Росії, які поширюють дезінформацію. Документ набув чинності 24 червня.

    Директор Центру надання допомоги українським біженцям у Молдові Дмитро Лєкарцев розповів у інтерв'ю «Главкому», що російські структури ведуть інформаційну кампанію з дискредитації українських біженців у Молдові.

    Як повідомлялося, поліція посилила боротьбу з диверсантами біля кордону з Білоруссю.

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    Теги: прикордонники росія окупанти війна Україна кордон окупація безпека #stoprussia
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    Українські прикордонники показали ситуацію на межі з Придністров'ям (відео)