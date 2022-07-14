Санду запевнила Зеленського, що для України немає загроз з боку Придністров'я

Санду запевнила Зеленського у відсутності загроз для України з боку Придністров'я

Президентка Молдови зазначила, що мала дискусії з окупаційною адміністрацією в Тирасполі

Президентка Молдови Майя Санду запевнила президента України Володимира Зеленського про відсутність загроз для України з боку Придністров'я. Про це Санду сказала в інтерв'ю телеканалу «Молдова-1».

Санду зазначила, що цей висновок зроблено на основі внутрішньої інформації Молдови та дискусій з окупаційною адміністрацією в Тирасполі.

«Я запевнила президента України, що на даний момент немає ризиків з боку Придністров'я. Я посилалася на інформацію, яку ми маємо, а також на дискусії з представниками Тирасполя», – сказала Санду.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомлялося, що у так званій «придністровській молдавській республіці» чоловіків агітують підписувати контракт із Збройними силами Російської Федерації. Як розповіли у розвідці, оголошення про набір публікуються в усіх ЗМІ, розповсюджуються через поштові скриньки та розміщені у місцях загального користування. Також зверненні до центрів зайнятості чоловіків військову службу за контрактом їм пропонують у першу чергу.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що будь-які дії на тимчасово окупованій території Молдови – у Придністров’ї, – які загрожуватимуть Україні, отримають відповідну реакцію.

Президентка Молдови Мая Санду підписала закон про заборону програм новин з Росії, які поширюють дезінформацію. Документ набув чинності 24 червня.

Директор Центру надання допомоги українським біженцям у Молдові Дмитро Лєкарцев розповів у інтерв'ю «Главкому», що російські структури ведуть інформаційну кампанію з дискредитації українських біженців у Молдові.