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    Політика

    Санду запевнила Зеленського, що для України немає загроз з боку Придністров'я

    Санду запевнила Зеленського у відсутності загроз для України з боку Придністров'я - Санду запевнила Зеленського, що для України немає загроз з боку Придністров'я
    Санду запевнила Зеленського у відсутності загроз для України з боку Придністров'я
    фото: кадр відео

    Президентка Молдови зазначила, що мала дискусії з окупаційною адміністрацією в Тирасполі

    Президентка Молдови Майя Санду запевнила президента України Володимира Зеленського про відсутність загроз для України з боку Придністров'я. Про це Санду сказала в інтерв'ю телеканалу «Молдова-1».

    Санду зазначила, що цей висновок зроблено на основі внутрішньої інформації Молдови та дискусій з окупаційною адміністрацією в Тирасполі.

    «Я запевнила президента України, що на даний момент немає ризиків з боку Придністров'я. Я посилалася на інформацію, яку ми маємо, а також на дискусії з представниками Тирасполя», – сказала Санду.

    Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомлялося, що у так званій «придністровській молдавській республіці» чоловіків агітують підписувати контракт із Збройними силами Російської Федерації. Як розповіли у розвідці, оголошення про набір публікуються в усіх ЗМІ, розповсюджуються через поштові скриньки та розміщені у місцях загального користування. Також зверненні до центрів зайнятості чоловіків військову службу за контрактом їм пропонують у першу чергу.

    Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що будь-які дії на тимчасово окупованій території Молдови – у Придністров’ї, – які загрожуватимуть Україні, отримають відповідну реакцію.

    Президентка Молдови Мая Санду підписала закон про заборону програм новин з Росії, які поширюють дезінформацію. Документ набув чинності 24 червня.

    Директор Центру надання допомоги українським біженцям у Молдові Дмитро Лєкарцев розповів у інтерв'ю «Главкому», що російські структури ведуть інформаційну кампанію з дискредитації українських біженців у Молдові.

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    Теги: росія окупанти Молдова війна Володимир Зеленський Україна Придністров'я президент окупація Майя Санду #stoprussia
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    Санду запевнила Зеленського, що для України немає загроз з боку Придністров'я