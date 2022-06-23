Молдова продовжила надзвичайний стан через війну в Україні

Депутати парламенту Молдови проголосували за продовження надзвичайного стану в країні ще на 45 днів, починаючи з 24 червня. Про це повідомляє NewsMaker.

Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця зазначила, що продовження надзвичайного стану дасть змогу і надалі приймати рішення про безпеку кордону, забезпечення громадського порядку, управління потоком біженців, влаштування дітей біженців в освітні заклади та їх медобслуговування. Також комісія зможе керувати енергетичною кризою в країні та кризою, пов'язаною з вантажоперевезеннями.

Раніше комісія з надзвичайних ситуацій пояснила необхідність продовження надзвичайного стану «ризиками для енергетичної безпеки країни, безпеки кордонів і необхідністю подальшого управління потоками біженців».

Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала масштабне вторгнення до України по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі. Ворог обстрілює і бомбить міста та села України, катує і вбиває мирне населення. Того самого дня у Молдові оголосили режим надзвичайного стану на 60 днів. Пізніше прем'єр-міністр країни Наталя Гаврилиця заявила, що у Молдові надзвичайний стан діятиме доти, доки в Україні триває війна.

До слова, триває 120-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть наступальні дії на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямку.