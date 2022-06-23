  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. Молдова продовжила надзвичайний стан через війну в Україні
рус
    Політика

    Молдова продовжила надзвичайний стан через війну в Україні

    Парламент Молдови&nbsp;продовжив надзвичайний стан, причиною якого стали біженці з України - Молдова продовжила надзвичайний стан через війну в Україні
    Парламент Молдови продовжив надзвичайний стан, причиною якого стали біженці з України
    фото з відкритих джерел

    Надзвичайний стан в країні продовжено до 7 серпня

    Депутати парламенту Молдови проголосували за продовження надзвичайного стану в країні ще на 45 днів, починаючи з 24 червня. Про це повідомляє NewsMaker.

    Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця зазначила, що продовження надзвичайного стану дасть змогу і надалі приймати рішення про безпеку кордону, забезпечення громадського порядку, управління потоком біженців, влаштування дітей біженців в освітні заклади та їх медобслуговування. Також комісія зможе керувати енергетичною кризою в країні та кризою, пов'язаною з вантажоперевезеннями.

    Раніше комісія з надзвичайних ситуацій пояснила необхідність продовження надзвичайного стану «ризиками для енергетичної безпеки країни, безпеки кордонів і необхідністю подальшого управління потоками біженців».

    Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала масштабне вторгнення до України по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі. Ворог обстрілює і бомбить міста та села України, катує і вбиває мирне населення. Того самого дня у Молдові оголосили режим надзвичайного стану на 60 днів. Пізніше прем'єр-міністр країни Наталя Гаврилиця заявила, що у Молдові надзвичайний стан діятиме доти, доки в Україні триває війна.

    До слова, триває 120-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть наступальні дії на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямку.

    Теги: росія окупанти Молдова війна надзвичайний стан Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Молдова продовжила надзвичайний стан через війну в Україні