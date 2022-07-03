Молдова: росіяни дискредитують українських біженців

Центр допомоги біженцям визнав факт масованої кампанії проти українців у Молдові

Російські структури ведуть інформаційну кампанію з дискредитації українських біженців у Молдові. Про це розповів у інтерв’ю «Главкому» директор Центру надання допомоги українським біженцям у Молдові Дмитро Лєкарцев.

За словами Лєкарцева, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну молдовське суспільство об’єдналося, аби допомогти українцям. Але згодом почалася інформаційна кампанія проти українських біженців у соцмережах.

«Чесно кажучи, я ще ніколи не бачив такого об’єднання молдовського суспільства. Люди віддавали останнє. До нас якось прийшов малий, просто зі своєю скарбничкою, розбив її і віддав всі свої заощадження. Люди були щирі й відкриті. Потім почалася інша історія: пішла хвиля вкидів, різних відео у TikТok, мовляв, українські біженці погані і невдячні тощо. У нас у відповідь з’явилася кампанія Moldova Pentru pace («Молдова за мир» – «Главком»)», – зазначив він.

Директор Центру надання допомоги українським біженцям у Молдові припустив, що за цією дискредитаційною кампанією стоїть Росія.

«Це структури Російської Федерації, бо у нас у Молдові більше нема кому таким займатися. Ніхто інший у цьому не зацікавлений. Наші ЗМІ намагалися прослідкувати, звідки це береться. Я вам скажу, що 90% цих відео навіть знімалися не у Молдові», – сказав Лєкарцев.

Як відомо, 24 лютого Росія розпочала масштабне вторгнення до України по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі. Ворог обстрілює і бомбить міста та села України, катує і вбиває мирне населення. Того самого дня у Молдові оголосили режим надзвичайного стану на 60 днів. Пізніше прем'єр-міністр країни Наталя Гаврилиця заявила, що у Молдові надзвичайний стан діятиме доти, доки в Україні триває війна. Згодом депутати парламенту Молдови проголосували за продовження надзвичайного стану в країні ще на 45 днів, починаючи з 24 червня.

Також раніше президент Молдови Мая Санду підписала закон про заборону програм новин з Росії, які поширюють дезінформацію. Документ набув чинності 24 червня.

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