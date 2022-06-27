Зеленський попередив: на напад з Придністров’я Україна відповість ударом

Зеленський наголосив на необхідності підтримання стабільної ситуації у Придністров'ї

Будь-які дії на тимчасово окупованій території Молдови – у Придністров’ї, – які загрожуватимуть Україні, отримають відповідну реакцію. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів з президенткою Молдови Майєю Санду в Києві, повідомляє пресслужба глави держави.

Зеленський розповів, що на зустрічі з молдовською колегою обговорювалося питання загроз із територій Молдови, які тимчасово окупувала Росія.

«Якщо буде (удар. – Ред.) – я вважаю, що це глобальна помилка. Ті чи інші сигнали ми отримуємо, вони неприємні. Але ці люди, які перебувають у Придністров’ї, мають знати: для нас це буде не удар, а ляпас. А ми точно відповімо ударом», – сказав президент, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи має він інформацію щодо можливого удару з боку Придністров’я.

Водночас Зеленський наголосив на необхідності підтримання стабільної ситуації в цьому регіоні. «Я вважаю, що передусім ми всі маємо робити так, щоб не було дестабілізації в регіоні. Ми всіляко це демонструємо. Ми зараз воюємо з Росією на нашій землі, хоча ви бачили, що неодноразово були ракетні удари і з боку Білорусі», – зазначив він.

Президент також зауважив, що білоруський народ не підтримує війну проти України, а обстріли та атаки з території Білорусі здійснюють російські війська.

Майя Санду зі свого боку зазначила, що Молдова відстежує ситуацію в Придністров’ї, і запевнила, що у разі виникнення загроз її країна інформуватиме партнерів. «Ми б хотіли упевнитися, що не виникне ситуації, яка може дестабілізувати подальшу обстановку. Наші інституції продовжують відстежувати ситуацію, і, звісно, якщо трапиться щось, що викликатиме стурбованість, ми будемо вживати заходів та інформувати наших партнерів», – сказала президентка Молдови.

Як повідомлялося, Майя Санду перебуває в Україні з робочим візитом. Одним із пунктів програми перебування молдавської президентки в Києві є зустріч із українським колегою Володимиром Зеленським.

Крім того, Санду відвідала Бородянку, Бучу та Ірпінь.

Інші лідери цієї країни, спікер парламенту Молдови Ігор Гросу та голова парламентської комісії з національної безпеки Ліліан Карп , відвідали Україну ще на початку травня.