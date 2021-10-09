В Лондоні українці пікетували квартиру Зеленського (відео)

Українці закликали Зеленського повернути гроші в Україну

Українська громада в Лондоні на Бейкер-стріт (Baker Street) провела акцію протесту біля будинку, де згідно з матеріалами розслідування Pandora Parers, розташована одна з квартир, яку придбав президент України Володимир Зеленський й оформив на осіб з найближчого оточення. Про це повідомляють #Букви.

Представник організації «Євромайдан» (London Euromaidan) Андрій Бубернак розповів, що в акції взяли участь українці, також їхні партнери та однодумці, які сьогодні прийшли підтримати протест проти корупції та відмивання грошей.

«Нещодавно було опубліковано розслідування Pandora papers про те, як Зеленський відмив гроші Коломойського з «ПриватБанку» через офшори та купив собі в Лондоні квартиру, а може й не одну, яка не була задекларована… Ми прийшли сюди показати своє розуміння ситуації, яка в принципі не змінилася за період його президентства. Тобто корупція в Україні залишилася на тому самому рівні, а може й вийшла на новий. І Зеленський своїм прикладом показав, що він не те що бореться з нею, а бере участь у корупційних схемах», – пояснив Бубернак.

Він додав, що учасникам не потрібні пояснення: «Кожен має відповідати за свої вчинки. Нехай Зеленський відповідає за свої вчинки перед громадянами України. Нехай поверне гроші в Україну. Продасть квартиру чи продасть пару квартир… Нехай їх задекларує. Кожен має право мати житло – ніхто не заперечує. Але нехай воно буде зароблене чесним способом і важкою працею».

Учасники акції тримали плакати з написами: «Зеленський – корупціонер!», «Продай квартиру – поверни гроші».

Як відомо, факти, наведені у розслідуванні Pandora papers та у новому фільмі-розслідуванні «Слідства.Інфо» «Офшор 95», свідчать про те, що бізнес-структури Зеленського могли не сплачувати податки в Україні в період з 2012 по 2019 рік. З цією метою було відкрито низку офшорних компаній, якими окрім Зеленського володіли його партнери по «Кварталу 95». Один з них – Сергій Шефір, який зараз працює першим помічником президента. Інший – Іван Баканов, нинішній голова СБУ.

Починаючи з 2012 року, офшори власників і засновників «Кварталу 95» отримали понад $40 млн від компаній, пов‘язаних з олігархом Ігорем Коломойським.

Ці ж офшорні компанії володіють квартирами у Лондоні загальною вартістю близько $7,5 млн. Дві квартири належать фірмі Сергія Шефіра. Одна з них розташована в будинку під назвою Chalfont Court. Вхід до нього міститься навпроти будинку 221В на Baker Street. Ціна цієї квартири на момент купівлі у 2018 році становила близько $3 млн.

Інша лондонська квартира, якою володіє фірма Шефіра, розташована в будівлі Clarence Gate Gardens, що за кілька кроків від першого місця. У 2016 році вона коштувала $2,1 млн.

Третя квартира через офшорні фірми належить «кварталівцю» Андрію Яковлєву і розташована у будівлі Westminster Palace Gardens. Її ціна на момент купівлі – понад $2,3 млн. Від цього будинку до Вестмінстерського палацу, де збираються британські парламентарі, пішки можна дійти за 5 хвилин.

Також акцію підтримала організація European Democrat Students. Це студентська організація Європейської народної партії. Мета організації – сприяти створенню вільної, демократичної та об’єднаної Європи. Вони підтримали активістів, які вимагають відповідей від українського лідера Володимира Зеленського.

Як відомо, 3 жовтня ICIJ опублікував «досьє Пандори» (Pandora Рapers) про можливу причетність світових лідерів до офшорних схем. Доповідь розкрила офшорні угоди понад 100 мільярдерів, 35 світових лідерів і 400 державних чиновників. У досьє задіяні репортажі понад 600 журналістів з 117 країн.

До слова, у розслідуванні також йдеться про те, що президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

Крім того, із розслідування стало відомо, хто з українських політиків має нерухомість у Лондоні на мільйони доларів.

Також, як ідеться у розслідуванні, президент України Володимир Зеленський володів компанією, зареєстрованою на Британських Віргінських островах. За місяць до перемоги на президентських виборах у квітні 2019 року він продав свої акції Maltex Multicapital Corp як бенефіціарний власник своєму бізнес-партнеру та нинішньому першому помічнику Сергію Шефіру.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова також прокоментувала фільм-розслідування «Офшор 95». Її обурило, як журналісти розповіли про те, що низка офшорних володінь мають безпосередній стосунок до топменеджменту країни.

Також радник Єрмака не бачить компромату на Зеленського у скандальному розслідуванні.