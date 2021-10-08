Pandora Papers: проти президента Чилі відкрили справу

Генеральний прокурор Хорхе Ебботт відкрив справу з приводу продажу гірничовидобувної фірми Minera Dominga, чиїм основним акціонером була сім'я Піньєри

Чилійська прокуратура у п'ятницю розпочала розслідування щодо президента країни Себастьяна Піньєри щодо продажу гірничодобувної компанії через фірму, яка належить його дітям, після оприлюднення даних Pandora Papers. Про це повідомляє France24.

Так, генеральний прокурор Хорхе Ебботт відкрив справу з приводу продажу гірничовидобувної фірми Minera Dominga, чиїм основним акціонером була сім'я Піньєри.

У документах стверджується, що в 2010 році глава Чилі продав свою частку, всі фінансові операції нібито проводилися через офшор на Британських Віргінських Островах.

Звинувачують президента в проведенні несумісних з його посадою переговорів за фактами, виявленими в ході розслідування журналістів.

Президент Чилі Себастьян Піньєра заперечував будь-який конфлікт інтересів у продажу у 2010 році гірничодобувної компанії.

До слова, у розслідуванні також йдеться про те, що президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

Крім того, із розслідування стало відомо, хто з українських політиків має нерухомість у Лондоні на мільйони доларів.

Також, як ідеться у розслідуванні, президент України Володимир Зеленський володів компанією, зареєстрованою на Британських Віргінських островах. За місяць до перемоги на президентських виборах у квітні 2019 року він продав свої акції Maltex Multicapital Corp як бенефіціарний власник своєму бізнес-партнеру та нинішньому першому помічнику Сергію Шефіру.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова також прокоментувала фільм-розслідування «Офшор 95». Її обурило, як журналісти розповіли про те, що низка офшорних володінь мають безпосередній стосунок до топменеджменту країни.

Також радник Єрмака не бачить компромату на Зеленського у скандальному розслідуванні.