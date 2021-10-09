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    У Києві посадовці вимагали хабарі за призначення груп інвалідності ветеранам АТО

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    СБУ в Києві викрила посадовців військового шпиталю: вимагали хабарі з учасників АТО/ООС за встановлення інвалідності - У Києві посадовці вимагали хабарі за призначення груп інвалідності ветеранам АТО
    СБУ в Києві викрила посадовців військового шпиталю: вимагали хабарі з учасників АТО/ООС за встановлення інвалідності
    Фото: СБУ

    Вартість таких «послуг» становила від $1500 залежно від ступенів розладів

    Контррозвідники Служби безпеки України встановили, що службові особи військової медичної установи налагодили механізм вимагання грошей від військовослужбовців та учасників бойових дій АТО/ООС за проходження військово-лікарської комісії та отримання статусу інваліда. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    Також слідством отримано дані про застосування схеми надання інвалідності різних категорій за фіктивними документами. Вартість таких «послуг» становила від $1500 залежно від ступенів розладів.

    За попередніми підрахунками, дії зловмисників завдали збитки державному бюджету України на більше ніж 20 мільйонів гривень.

    Правоохоронці затримали одного з фігурантів справи згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання другої частини неправомірної вигоди. Наразі йому оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

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    У Києві посадовці вимагали хабарі за призначення груп інвалідності ветеранам АТО
    У Києві посадовці вимагали хабарі за призначення груп інвалідності ветеранам АТО
    У Києві посадовці вимагали хабарі за призначення груп інвалідності ветеранам АТО
    Фото: СБУ

    У межах кримінального провадження проведено обшуки за місцями роботи та проживання зловмисників, у ході яких в одного з фігурантів виявлено грошові кошти, ймовірно отримані від протиправної діяльності. Вирішується питання щодо оголошення про підозру іншим фігурантам справи за ч. 4 ст. 27 та за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

    Заходи проводились спільно ТУ ДБР у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

    Теги: АТО СБУ Київ корупція в Україні хабар лікарня
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    У Києві посадовці вимагали хабарі за призначення груп інвалідності ветеранам АТО