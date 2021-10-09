Депутатка від «ЄС» назвала ключову відмінність «офшорних скандалів» Порошенка та Зеленського

На думку Ірини Геращенко, саме через несплату податків українська армія не мала належного оснащення на початок війни

Основна претензія до президента України Володимира Зеленського полягає в тому, що він ішов на вибори, обіцяючи людям, що ніколи не буде брехати, та запевняючи, що в нього немає офшорів. Про це народна депутатка України від «Європейської солідарності», колишня прессекретарка п’ятого президента Петра Порошенка заявила в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«Більше того, він знищував як раз своїх опонентів через те, що у них нібито є офшори», – додала Геращенко.

Політикиня нагадала, що у документах Pandora Papers фігурує сума у $41 млн, внесена компанією Коломойського у статутний капітал компанії, пов’язаної з Володимиром Зеленським.

«Якби податки сплачувалися з такої величезної суми, було би сплачено приблизно 35% податків – податок на прибуток і податок на доходи – і це було би десь $14 млн. От скільки Україна не отримала», – зазначила депутатка.

Геращенко наголосила, що у 2014 році українська армія практично не мала бойової техніки та устаткування саме тому, що «хтось не сплачував податки».

Пригадуючи «офшорний скандал» із Петром Порошенком, Геращенко підкреслила, що у 2014 році ним було зареєстровано офшорну компанію для передачі бізнесу у «сліпий траст». При цьому, як зазначила політикиня, бізнеси Порошенка, якими керував траст, у подальші роки сплатили в бюджет України близько 7 млрд грн, з яких 2 млрд «пішли як допомога українській армії».

«10 фірм, зареєстрованих на «Кварталі» заплатили в 2014 році нуль податків», – підсумувала Ірина Геращенко.

Як відомо, 3 жовтня ICIJ опублікував «досьє Пандори» (Pandora Рapers) про можливу причетність світових лідерів до офшорних схем. Доповідь розкрила офшорні угоди понад 100 мільярдерів, 35 світових лідерів і 400 державних чиновників. У досьє задіяні репортажі понад 600 журналістів з 117 країн.

У розслідуванні йдеться, що президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

Крім того, із розслідування стало відомо, хто з українських політиків має нерухомість у Лондоні на мільйони доларів.

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