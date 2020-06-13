В Офісі президента спростували інформацію про спалах коронавірусу в установі



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В Офісі президента спростували інформацію про спалах коронавірусу в установі

ПЛР-тести не виявили коронавірусу у представників Офісу президента та членів уряду, що повернулися з Франції

Після повернення з Франції українська делегація у повному складі пройшла ПЛР-тестування на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

У представників Офісу президента України та членів Кабінету Міністрів результати тестів були негативними – Covid-19не виявлено.

У п'ятницю, 12 червня, українська делегація відвідала Французьку Республіку з одноденним робочим візитом. Очолював делегацію віце-прем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. До її складу входили керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, міністр оборони Андрій Таран, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква та радник Президента України Руслан Демченко.

В Офісі президента дотримуються всіх заходів безпеки: проводиться регулярний температурний скринінг, є обов'язковими масковий режим та соціальне дистанціювання.

Всі працівники регулярно проходять тестування.

Президент України Володимир Зеленський обмежив зустрічі та перебуває на частковому карантині через виявлення коронавірусної інфекції у першої леді Олени Зеленської.

Нагадаємо, напередодні дружина президента Олена Зеленська отримала позитивний результат тесту на коронавірус Covid-19.

У зв’язку з цим Володимир Зеленський перейшов на особливий режим роботи. Він разом із дітьми теж пройшов тестування – результати виявилися негативними.

Як повідомлялося, Олена Зеленська, у якої виявили Covid-19, недавно контактувала з дітьми.

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