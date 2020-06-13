Рєзніков повідомив, що вже отримав результати тесту на коронавірус



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«Такі тести зараз здаються після кожного відрядження» - Рєзніков

Віцепрем’єр після відвідин Франції зробив тест на Covid-19

Віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков здав тест на коронавірус і вже отримав результат.

Всі члени делегації, що 12 червня відвідали Париж, здали тести на коронавірус і вже знають результати. За словами Рєзнікова, у нього та у інших делегатів результат тесту – негативний.

Олексій Рєзніков після відвідин Франції заявив, що зробив тест на Covid-19, і що такі тести зараз здаються після кожного відрядження.

В Офісі президента після позитивного тесту на коронавірус у Олени Зеленської пообіцяли інформувати громадськість про підтверджені випадки захворювання.

Нагадаємо, напередодні дружина президента Олена Зеленська отримала позитивний результат тесту на коронавірус Covid-19.

У зв’язку з цим Володимир Зеленський перейшов на особливий режим роботи. Він разом із дітьми теж пройшов тестування – результати виявилися негативними.

Як повідомлялося, Олена Зеленська, у якої виявили Covid-19, недавно контактувала з дітьми.

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Джерело: Українська правда