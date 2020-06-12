Зеленський йде на самоізоляцію через хворобу дружини



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Стан здоров'я Володимира Зеленського дозволяє йому виконувати службові обов’язки

Президент переходить на особливий режим роботи

Президент України Володимир Зеленський переходить на особливий режим роботи у зв’язку з виявленням Covid-19 у його дружини Олени.

Про це йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

Згідно з Конституцією, президент не може нікому делегувати свої повноваження. Стан здоров'я Володимира Зеленського дозволяє йому виконувати службові обов’язки. Главі держави зробили тест на коронавірус. Він дав негативний результат.

Ситуації самоізоляції та карантину в Конституції України передбачені не були. Саме тому ухвалено спеціальний протокол режиму роботи президента, який відповідає як нормам чинного законодавства, так і санітарно-епідеміологічним вимогам.

Президент України щодня проходить тестування методами ІФА та ПЛР, а також медогляди. Він обмежує коло фізичного спілкування, переводить наради в онлайн-режим.

Очні зустрічі, які передбачають особисте спілкування з Главою держави, на найближчі дні виключаються.

Так само виключається участь у масових заходах, скасовуються робочі поїздки за межі столиці України.

Коло осіб, з якими президент спілкується особисто, звужується до охорони та найближчих помічників.

Винятки з цього протоколу можливі лише в разі виникнення надзвичайної ситуації, яка потребуватиме негайного реагування з боку глави держави відповідно до його конституційних повноважень.

Як повідомлялось, у дружини президента Олени Зеленської виявили коронавірус. За даними Офісу президента, перша леді почувається добре та не має жодних симптомів хвороби. Зараз Олена Зеленська перебуває на амбулаторному лікуванні, ізольовано від інших членів сім’ї.

До слова, Зеленський на днях заявив, що на початку пандемії коронавірусу роздумував над тим, щоб заразитися для підтримки людей, але у результаті відкинув цю ідею.