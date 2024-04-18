Екстрена допомога енергетиці України: до Києва приїхав міністр економіки Німеччини

Після прибуття Габек до Києва заявив, що візит відбувся у той момент, коли Україна потребує будь-якої підтримки у боротьбі за свободу.

У центрі уваги поїздки – нещодавні атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру

Сьогодні, 18 квітня, до Києва із робочим візитом прибув міністр економіки Німеччини Роберт Габек. Його супроводжує бізнес-делегація. Про це повідомляє Tagesschau.

У центрі уваги поїздки – нещодавні атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру, надзвичайна допомогу, зміцнення української економіки та економічні відносини з Німеччиною.

Під час свого візиту міністр економіки також хоче підготувати конференцію щодо відновлення України у Берліні у червні.

Після прибуття Габек до Києва заявив, що візит відбувся у той момент, коли Україна потребує будь-якої підтримки у боротьбі за свободу. «Україна бореться за своє самовизначення, за свою територіальну цілісність проти агресії Путіна, але вона також виборює цінності, які об'єднують і визначають Європу», – сказав він.

Габек заявив, що Німеччина продовжуватиме допомагати Україні відновлювати пошкоджену російськими ударами інфраструктуру. «Українці мене в минулий візит вразили тим, як вони вміють імпровізувати та швидко ремонтувати свою інфраструктуру знову і знову», – заявив він.

У Києві заплановані його зустрічі з представниками української влади. Окрім Президента Володимира Зеленського, у Габека також заплановані зустрічі з віце-прем'єр-міністром - міністром економіки Юлією Свириденко та міністром енергетики Германом Галущенком. «Переговори будуть зосереджені на нещодавно значно посилених атаках Росії на енергетичну інфраструктуру України. Габек хоче обговорити зі своїми співрозмовниками, як Німеччина може надати екстрену допомогу та допомогти побудувати стійкіші структури», – пише видання.

Потім Габек вирушить до Молдови.

Як повідомлялося, Німеччина запустила процес пошуку додаткових засобів ППО для України. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та очільник Міноборони Борис Пісторіус звернулися до партнерів з ЄС та НАТО, а також до третіх країн.