Убивство українки в Німеччині: поліція знайшла тіло ще однієї жертви

Тіло матері загиблої українки було виявлене в озері

Поліція знайшла тіло 51-річної Марини Стеценко, матері убитої у Німеччині українки. Про це повідомляє Bild.

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Як зазначає видання, тіло Стеценко було виявлене в озері біля села Бад-Мінгольсхайм. Як повідомила поліція, її також убили.

Як зазначається, два тижні тому біля міста Хоккенгайм на півдні Німеччини на березі Рейну було знайдене тіло вбитої 27-річної українки Маргарити Разаз із Харкова. Вона жила в центрі для біженців разом із матір'ю та новонародженою донькою. Дівчинку Мію незабаром знайшли. А її бабусю було оголошено зниклою безвісти.

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Нагадаємо, 7 березня у Німеччині перехожий виявив тіло жінки зі слідами насильницької смерті. Вбитою виявилася 27-річна біженка з України, яка місяць тому народила дитину. Її малюк та матір зникли.

Тіло дівчини знайшов на березі Рейну (земля Баден-Вюртенберг) випадковий перехожий. Поліція виявила сліди насильства. Загиблою виявилася Маргарита Разас, її маму звуть Марина Стеценко, доньці – п'ять місяців. Справу розслідують близько 60 правоохоронців, залучили службових собак.

Згодом німецькі слідчі повідомили, що затримали двох підозрюваних у вбивстві українки. Також вдалося відшукати її немовля.

У вбивстві 27-річної українки Маргарити Разас у Німеччині підозрюють подружню пару: 44-річного німця та 43-річну росіянку. Німецьке видання Bild пише, що пара перебуває під вартою.

За даними журналістів, 44-річний німець Марко працював м'ясником, а 43-річна росіянка Інна – офісним працівником. Пара має трьох дітей. Журналісти також стверджують, що подружжя планувало вбивство українки. Свідки кажуть, що напередодні чоловік розповідав сусідам про свою новонароджену доньку. За версію дитина, нібито перебувала у відділенні інтенсивної терапії.